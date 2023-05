La China Suárez no aguantó más y cruzó a Guillermo Coppola: "Dejen en paz a la gente"

"La China" Suárez salió al cruce contra Guillermo Coppola, quien aseguró que la actriz estaría saliendo con un hombre mayor de 60 años.

"La China" Suárez apuntó contra Guillermo Coppola tras sus declaraciones sobre su persona en Intrusos (América TV). Según el panelista, Suárez estaría saliendo con un hombre de 60 años, apenas tres semanas después de su ruptura con Rusherking. La actriz no solamente desmintió estos dichos, sino que también apuntó contra el periodista, a quien acusó de haber inventado información completamente falsa sobre su vida privada.

Todo comenzó cuando Marcela Tauro contó en Intrusos que una persona de su entorno le había dicho que Suárez estaba saliendo con un nuevo hombre. Fue entonces cuando Coppola sumó que se trataba de un hombre de más de 60 años. "La China" se puso en contacto con él, lo enfrentó por sus falsas declaraciones y luego contó a través de sus historias de Instagram cómo fue la conversación que tuvieron al respecto.

“Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer nada quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su ‘trabajo’ para joderle la vida a otros”, comenzó la exestrella de Casi Ángeles. En otra de sus historias, se preguntó "cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás, con esa liviandad de decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire".

Minutos después, explicó mejor el contexto de su descargo y contó que llamó por teléfono al exrepresentante de Diego Maradona: "En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un hombre de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'. ¿Ahí se entiende?", cerró.

Qué dijo Guillermo Coppola sobre "La China" Suárez

Marcela Tauro contó que una persona del ambiente del espectáculo le aseguró que Suárez ya estaba conociendo a otro hombre. "Entonces, con una amiga empezamos a preguntarle: ‘¿Es jugador de fútbol? ¿Años?’. Y él me dijo: ‘Casi 60′”, reveló la conductora, ante los gestos de sorpresa de todos los presentes. “Cambió juventud por experiencia. Si llegamos a tener la información exacta, la decimos. No tenemos bien definido de qué rubro es el señor, no tenemos tanta data”, sumó Coppola, reconociendo que aún no contaban con datos precisos para hacer esta afirmación.