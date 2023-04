El doloroso sincericidio de La China Suárez tras su ruptura con Rusherking: "Sigo enamorada"

"La China" Suárez hizo una sorprendente declaración sobre sus sentimientos hacia Rusherking, su expareja.

"La China" Suárez sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al abrir su corazón y sincerarse sobre su ruptura con Rusherking, con quien mantuvo un vínculo romántico durante un año. A tres semanas de su separación, la actriz fue consultada al respecto por sus fanáticos y reveló qué es lo que siente al día de hoy por el cantante.

La ruptura entre "La China" y Rusherking tomó por sorpresa a todos sus fans, especialmente porque días antes de anunciar la triste noticia, parecían muy felices y unidos en las redes. Sin embargo, de un día para el otro, ambos contaron que se habían separado. Ahora, "La China" amplió su perspectiva de la situación a través de un vivo de Instagram.

En el video, se puede ver a la artista junto a su estilista, en lo que parecería ser su hogar, comiendo ananá en pijama y hablando con su público. Cuando un seguidor le preguntó si se había peleado con Rusher, respondió: "No me peleé, me separé”.

Minutos después, otra persona le consultó si seguía enamorada, y la actriz se sinceró: "Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro". Por otro lado, adelantó que está grabando una serie para Star+ y que pronto dará a conocer todos los detalles.

El mal momento de Rusherking tras su ruptura con La China Suárez

Recientemente, Rusherking publicó su nueva canción, Intensidad, que parecería estar dedicada a "La China". El joven de 22 años publicó un video en Instagram en el que aparece cantándola, con la mirada triste. Debajo del posteo, agregó emojis de corazones rotos, dando a entender que no la está pasando nada bien.

"Les dejo una partecita de intensidad… álbum próximamente. En TikTok está completo…", publicó el artista en su cuenta de Instagram. El posteo se llenó de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes notaron que se le nota la tristeza en los ojos. "Esa carita dice bastante", comentó una seguidora. "Se nota que está depre", comentó otra persona. "El tiempo y Dios acomodan todo. Es muy bello el tema, pero se nota también la tristeza", comentó otra seguidora.

La letra de Intensidad, la nueva canción de Rusherking para "La China" Suárez

Perdón por la intensidad

Te pienso más de lo que te escribo

Debo aprender a olvidar

Pero estás muy dentro mío

Anoche salí y tomé para olvidar

Y te escribí, pero no vas a contestar

Me convencí de no volverte a llamar

Pero caí una vez más

Me pregunto: ¿Dónde estás?

Y si piensas regresar

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro enero sin vernos

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro invierno sin vernos

Ey, perdón por la intensidad

Duele perder lo que un día fue mío

Sin vos todo me da igual

Me siento cada vez más frío

No he vuelto a reír, se me hizo común llorar

Hasta creí que no me ibas a buscar

Me convencí de no volverte a llamar

Pero caí una vez más

Me pregunto: ¿Dónde estás?

Y si piensas regresar

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro enero sin vernos

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro invierno sin vernos