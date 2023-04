Qué pasó entre Rusherking y la China Suárez: cuánto tiempo estuvieron

La actriz y el rapero anunciaron su separación en los últimos días. Qué se sabe de los motivos de la ruptura.

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado por la separación de la China Suarez y el rapero Rusherking. Luego de un año de amor y hasta especulaciones de casamiento, la actriz y el trapero decidieron ponerle fin a la relación luego de los fuertes rumores de crisis que los involucraban.

La madre de Rufina, Magnolia y Amancio, había asegurado pocos días antes que los rumores no eran ciertos y que la "separan una vez por semana", aludiendo a la presión de la prensa sobre sus relaciones sentimentales. Lo cierto es que luego del escándalo entre "La China", Wanda e Icardi, Rusherking parecía haber llegado a la vida de la modelo para bajar su perfil y estabilizar su exposición mediática. Tristemente, la relación no prosperó: qué se sabe sobre los motivos de la ruptura.

Por qué se separaron Rusherking y la China Suarez

Las especulaciones continúan en ascenso y los portales aseguran desde que la relación se desgastó por celos, hasta que hubo terceros en discordia. La versión más fuerte es que aparentemente "La China" habría encontrado chats del joven músico con otras mujeres que no le habrían gustado, lo que disparó la crisis que culminaría en separación.

Sin embargo, esa crisis sólo parecía un rumor lejano. Dos semanas antes de anunciar la ruptura, Eugenia dijo en una entrevista con Fernando Dente en la que aseguró: "Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca. Soy medio fóbica, no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’. Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos". La sorpresa fue total.

Sin embargo, otros periodistas aseguraron que la distancia se determinó por diferencias en los modos de vida: la diferencia de edad, el hecho de que "La China" se dedique ciento por ciento a la crianza de sus hijos es algo que comenzó a generar desencuentros en los proyectos de vida, que fueron irreconciliables.

Qué dijeron Rusherking y La China

La China Suárez y Rusherking se separaron luego de semanas de rumores de crisis.

El anuncio de la separación comenzó a palpitarse días antes de que los protagonistas dieran su palabra. Primero dejaron de publicar cosas juntos, luego eliminaron los posteos románticos que se dedicaban y formaban parte de sus feeds, y finalmente llegó el anuncio. La primera, como siempre, fue Eugenia desde su Instagram: "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió en su publicación, junto a un video de la pareja. Lo que más llamó la atención fueron los comentarios en los que dejó entrever, respondiendo a otros usuarios, que la decisión de separarse fue de el joven músico. "Sigo muy enamorada", aseguró.

Por su parte, Thomas Nicolás Tobar -el nombre real de Rusherking- posteó una simple historia que se borró en 24 horas: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, aclaró el cantante.