El calvario de Rusherking tras su ruptura con La China Suárez: "Debo aprender a olvidar"

Rusherking hizo un doloroso descargo dirigido a "La China" Suárez, a tres semanas de su separación.

Rusherking publicó una nueva canción de desamor, llamada Intensidad, justo tres semanas después de su ruptura con "La China" Suárez. El cantante de 22 años les mostró a sus fanáticos un adelanto de su nueva canción, que formará parte de su nuevo álbum. Lejos de ocultar su tristeza, el joven subió su canción completa junto con un video en el que se lo puede ver entonándola, tapado con una capucha, con los ojos vidriosos y un gesto de angustia.

Rusher y "La China" confirmaron su separación a comienzos de abril de 2023, a través de posteos en sus redes sociales. Aunque no dieron a conocer los motivos, los rumores dicen que habría sido el cantante quien tomó la decisión de terminar el vínculo. Sin embargo, ahora se mostró muy dolido por su separación y aprovechó el lanzamiento de su nueva canción para hacer catarsis.

"Les dejo una partecita de intensidad… álbum próximamente. En tiktok está completo…", publicó el artista en su cuenta de Instagram. Y escribió entre los comentarios, junto con un emoji de un corazón roto, "abrí hilo de", invitando a sus fanáticos a que también se descarguen contando sus rupturas de corazón. El posteo se llenó de comentarios por parte de fanáticos, quienes notaron que la letra de la canción está claramente dirigida a Suárez. "Esa carita dice bastante", comentó una seguidora. "Se nota que está depre", comentó otra persona. "El tiempo y Dios acomodan todo. Es muy bello el tema, pero se nota también la tristeza", observó otra seguidora.

La letra completa de Intensidad, la canción que Rusherking le habría escrito a "La China" Suárez

Perdón por la intensidad

Te pienso más de lo que te escribo

Debo aprender a olvidar

Pero estás muy dentro mío

Anoche salí y tomé para olvidar

Y te escribí, pero no vas a contestar

Me convencí de no volverte a llamar

Pero caí una vez más

Me pregunto: ¿Dónde estás?

Y si piensas regresar

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro enero sin vernos

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro invierno sin vernos

Ey, perdón por la intensidad

Duele perder lo que un día fue mío

Sin vos todo me da igual

Me siento cada vez más frío

No he vuelto a reír, se me hizo común llorar

Hasta creí que no me ibas a buscar

Me convencí de no volverte a llamar

Pero caí una vez más

Me pregunto: ¿Dónde estás?

Y si piensas regresar

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro enero sin vernos

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro invierno sin vernos

Las llamativas declaraciones de "La China" Suárez tras su ruptura con Rusherking

Recientemente, Suárez fue entrevistada por Grego Rosello en Luzu TV y habló sobre sus recientes rupturas amorosas. La actriz contó que le rompieron el corazón dos veces, "a los veintipico" y otra más reciente. Sobre la primera vez, declaró: "Fue muy duro, él era muy celoso y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez", relató.

Y recordó que incluso llegó a rogar amor: "Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi, fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar... Cosas que una hace en momentos de desesperación. Después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar", concluyó. Cuando Grego le preguntó cómo fue la segunda vez que le rompieron el corazón, la actriz soltó una risa incómoda y dijo que eso solamente lo saben sus amigos, dando a entender que se trató de Rusherking.