Marcela Feudale contó que una figura de Showmatch se le tiró: "Soy mayor que él"

La locutora sorprendió al revelar que una recordada figuras del ciclo le tiró los galgos.

Marcela Feudale se refirió a una propuesta subida de tono que tuvo por parte de uno de los participantes de Bailando por un sueño, hace más de diez años. En su descargo, la locutora histórica del ciclo conducido por Marcelo Tinelli rompió el silencio y reveló la identidad de la figura del espectáculo que quiso tener un acercamiento sexual hacia ella.

"No me gustan los famosos. Matías Alé me tiró los galgos, fue post Alfano, le había dado por las jovatitas. Él tiene esa cosa del targuet más alto porque yo soy mayor que él", enunció la licenciada en Historia en diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas y así aseguró ser parte de la gran lista de personas a las que Matías Alé se les ha insinuado.

"Fue después de Grecia Colmenares. No te tiraba los galgos directamente, jugueteaba. Hace eso porque no genera ningún tipo de responsabilidad", siguió Feudale y cerró: "No es mi estilo Matías, al menos ese Matías, aquel era borderline".

Por su parte, Ángel de Brito expresó su opinión acerca de la revelación de "La Enana" Feudale y lanzó: "Siempre entra un Matías Alé en las historias. Andaba siempre alzado".

El mensaje con el que Marcela Feudale le hizo saber a Tinelli que no se sumaba a su ciclo

Feudale reveló en una entrevista con Tomás Rebord la manera en que le avisó a su jefe que este año no formaría parte del programa: "Hola, Marce querido. Quería contarte algo porque no quiero que te lo digan los los productores ni nada por el estilo. Nunca imaginé que saliese del programa de esta manera, no tiene nada que ver con vos ni con el programa en sí".

"Ante este contexto que nos toca vivir, yo durante el año pasado pude armar un circuito laboral de programas de radio que los hago indoor, o sea en casa, todo para no tener que salir de casa. Si me preguntás si es lo ideal te digo que no; pero si me preguntás si es necesario, te digo que sí", continuó leyendo desde su celular la celebridad.

En cuanto a cómo transita la pandemia, la icónica locutora enunció: "Estoy haciendo lo que puedo, viviendo como puedo y esperando a que vacunen a mi mamá por un lado y por el otro que me vacunen a mi. No quisiera salir y ser el motivo por el que mi vieja se enfermase".