Marcela Baños cruzó a La Tota Santillán: "Muy avasallante"

La panelista de Intrusos se reencontró allí con su viejo conocido de Pasión de sábado y volvieron a hablar de sus diferencias públicas que mantuvieron durante muchos años.

Daniel "La Tota" Santillán visitó el estudio de América TV para formar parte del programa Intrusos y allí se cruzó con Marcela Baños, la actual panelista a la que conoce gracias a la movida tropical porque ambos formaron parte de Pasión de Sábado, por el mismo canal, aunque mantuvieron sus diferencias públicas durante mucho tiempo. "Vos eras muy avasallante", lo cruzó ella.

Si bien el envío arrancó con los problemas de salud por los que el invitado estuvo internado en un psiquiátrico, luego de que en julio de 2017 fuera detenido tras intentar llevarse mercadería sin pagar de un local de Vicente López, la conversación pasó por varios temas más hasta que llegó al de la tensa relación que vivió con Baños en el ciclo histórico de la pantalla chica destinado a los fanáticos de la cumbia.

"La Tota" Santillán y Baños fueron compañeros en Pasión de sábado entre 2002 y 2005, una época en la que la música de Rodrigo Bueno seguía siendo furor luego de la muerte del cantante cordobés en junio del 2000. Entonces, ella le recordó a él en vivo: "Era una época en la que vos estabas en todos lados y tenías mucha exposición por tu amistad con Rodrigo, todo el mundo escuchaba a Rodrigo, y a veces eras muy avasallante".

La presencia mediática de Santillán en ese momento era constante y las rispideces con su entonces compañera se acentuaban de a poco, por lo que Adrián Pallares acotó: "Vos ya eras una figura y estabas en el programa con una chica de 20 años (por Baños, que en 2002 tenía 26), para ella debe haber sido difícil también".

Sin embargo, el invitado le dijo "bueno, vos sabías que yo en el canal..." y ella lo interrumpió y le respondió "claro, pero yo hablo de vos persona eh, no hablo del canal". Igualmente, prefirieron terminar con el pasado allí y ambos quedaron en buenos términos.

La tensa relación entre Marcela Baños y La Tota Santillán

El 17 de mayo de 2021, en el mismo Intrusos, la exconductora de Pasión de sábado detalló aquel período tirante con uno de los referentes de la cumbia nacional, con quien trabajó entre 2002 y 2005: "Estuvimos siete meses sin hablarnos al aire. No son fáciles las duplas, no es para todo el mundo... El ego del otro tiene que estar empatado con el propio. Si no, fuiste. Yo conduje acompañada toda la vida y no es fácil”.

"Igual, ese tema está recontra pasado, ya está, ya fue. Pero pasó y es un bajón cuando los egos están fuera de lugar”, continuó Baños, aunque también puntualizó que "todo pasaba al aire mirando para adelante, uno decía una palabra y no sabía lo que iba a decir el otro". Y completó: "Esa situación es horrible, muy tensa, y uno quiere desaparecer porque al aire se re nota”.