¡Se picó! Marcela Baños y Paula Varela protagonizaron un tenso cruce en Intrusos

Las panelistas de Intrusos se cruzaron por los reemplazos en el ritmo del caño de La Academia de Showmatch.

El baile del caño en La Academia de Showmatch llegó con mucha polémica y no por el baile en sí, sino porque varios famosos adujeron lesiones para no tener que enfrentarse contra este ritmo. Pero las discusiones no solo se produjeron en el programa conducido por Marcelo Tinelli: Paula Varela y Marcela Baños protagonizaron un tenso cara a cara en Intrusos mientras analizaban la baja de Ángela Leiva. "¡Pará! ¿Me dejás hablar a mí o es un monólogo?", cruzó a su compañera la conductora de Pasión de sábado (América TV).

Desde que comenzó el baile del caño en La Academia de Showmatch, las discusiones y la polémica se instalaron en el certamen musical. Es que ante la dificultad del ritmo fueron varios los famosos que pidieron reemplazo. La última en solicitar un suplente a la producción fue Ángela Leiva que aseguró estar "estresada, cansada y con muchos trabajos a la vez". Esto generó controversia no solo en el piso de Showmatch sino también en programas como Intrusos, en el que se vivió un tenso momento entre Paula Varela y Marcela Baños.

"En LaFlia te dan la plataforma para que vos te luzcas, te muestres, hagas tus gracias, y al otro día te llueven los trabajos. Ella está ahí gracias al Cantando y es su primer Bailando. Entonces, cuidalo. ¡Qué agradezca!", consideró Paula Varela, bastante molesta con la actitud de Leiva y sus compañeros. Sin coincidir con su colega, Marcela Baños deslizó: "Chicos, llamémonos un poquito a silencio. Hay gente que se levanta a laburar a las cuatro de la mañana…".

"No subestimes el trabajo de la gente que trabaja en televisión, Marce, porque vos sos una trabajadora de la televisión", agregó Varela, que también opinó que el televisivo es como "cualquier otro trabajo" a la vez que pidió que no se lo minimizara. En ese momento la conductora de Pasión de sábado la cruzó y disintió en lo que aseguraba al explicar que para ella no se trataba de un trabajo como otros. "No hay que minimizarlo. Es como que uno se sienta acá a robar", insistió Varela.

"No estoy diciendo eso. ¡Pará! Esas son tus palabras, no las mías", replicó Marcela Baños. Ante la persistencia de su compañera panelista, Baños la cortó en seco: "¡Pará! ¿Me dejás hablar a mí o es un monólogo? Cuando vos aceptás un trabajo, tenés que tener conciencia cuando aceptás un segundo trabajo. No lo digo por Ángela, lo digo por todos los que están ahí". Ya más serena y ante la explicación más detallada de Marcela Baños, Paula Varela se mostró de acuerdo, cerrando el tenso intercambio.