Malena Guinzburg tomó revancha y se vengó de Joaquín Levinton en MasterChef

Joaquín Levinton se vio perjudicado en MasterChef Celebrity por una inesperada decisión de Malena Guinzburg.

Malena Guinzburg, participante de MasterChef Celebrity, tuvo la oportunidad de vengarse de uno de sus compañeros, Joaquín Levinton, quien anteriormente había tirado comentarios negativos sobre su reciente participación en el reality de cocina de Telefe.

En su momento, Joaquín había expresado que no estaba contento con que Malena se haya sumado al programa y más tarde dijo que si él hubiese podido elegir a quién bajar del balcón la hubiera elegido a ella, ya que es la nueva y está demasiado encariñado con el resto de sus compañeros como para perjudicarlos a ellos. Ahora, ella tomó revancha.

En esta reciente emisión de MasterChef, Guinzburg tuvo el beneficio de poder elegir sus ingredientes. Así, el jurado le explicó que tenía que agarrar diez en total de las mesas de sus compañeros y que podía sacarle uno a cada uno o sacarle todos a una misma persona. El resto de sus compañeros tenía que preparar su plato con los ingredientes restantes, sin excusas.

Inmediatamente, Malena se dirigió al puesto de Joaquín y le sacó sus cinco ingredientes más importantes. “Sobre todo porque Joaquín es muy hinchapelotas con el tema de dónde quiere estar ubicado. Me llevo el pescado, el ajo, la cebolla, el limón, las hierbas aromáticas y listo”, expresó mientras caminaba triunfante con todos los ingredientes en su canasto.

A Mica Viciconte le sacó vino e hinojo, a Paulo Kablan las avellanas y a Luisa Albinoni los tomates. Mientras tanto, Joaquín se quedó pensando qué plato podía preparar sin su ingrediente estrella, el pescado. “Me sorprende que Malena juegue así tan fuerte de entrada, porque te ganás enemigos y no está bueno. Somos muchos”, expresó Viciconte.

El ida y vuelta entre Joaquín Levinton y Ernestina Pais

Recientemente, el músico había dado positivo de coronavirus y su amiga Ernestina Pais tuvo que entrar al programa para reemplazarlo y jugar por él durante toda su ausencia. En un episodio del programa, Ernestina se quejó de que Joaquín la había llamado por teléfono muy enojado con ella porque si seguía cometiendo errores iba a dejarlo afuera.

“Lo peor de todo es que me pone presión. Yo le digo ‘vos tenés la vara alta conmigo’ y él me dice ‘pensé que me ibas a salvar’. No es así, chicos. No puedo yo laburar por él”, se quejó Pais. El conductor de MasterChef, Santiago del Moro, le dijo que exactamente lo mismo había pasado con Malena, que reemplazó a Mica durante algunos días y ella le dijo que se esperaba a “alguien mejor”.