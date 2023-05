Malas noticias para Adrián Suar: peligra la vuelta de una figura a El Trece

Mientras El Trece tenía preparada la ansiada vuelta de una figura, la puesta en marcha del programa se extendió aún más. El difícil momento de Adrián Suar.

En El Trece están haciendo todo lo posible para incrementar el rating de acuerdo a su tan modificada grilla de programación. Esta situación complicada con cambios de horarios y bajas de programas se incrementó luego de que el gerente de programación Adrián Suar haya tomado la decisión de extender la vuelta de una figura que podría darle mejores números al canal.

En medio de la vuelta de ATAV 2, haber levantado la serie turca Amor de Madre y que el rating dependa de los buenos números que viene acumulando Los 8 Escalones, El Trece se encuentra en un proceso de reestructuración teniendo en cuenta la cantidad de meses que estuvo por debajo de Telefe por Gran Hermano. En este contexto, un famoso conductor confirmó su regreso a la pantalla pero la demora de las grabaciones generaron ciertos dolores de cabeza.

Se trata de Darío Barassi, quien abandonó por completo el ciclo 100 Argentinos Dicen para abocarse a otro formato: se llamará ¡Ahora Caigo! y estaba todo dado para que las grabaciones empiecen durante el mes de mayo y su debut sea en junio. Sin embargo, esto no fue así por algunos imprevistos de la producción.

La productora todavía está diagramando los últimos detalles con respecto a la escenografía, por lo que todavía no pueden arrancar. De esta manera, Darío Barassi vuelve a El Trece después de mitad de año, aunque no se sabe exactamente cuándo va a ser. Mientras tanto, el conductor prepara todo para estar en una obra de teatro en la Ciudad de Buenos Aires en paralelo con el programa que tendrá en la pantalla chica.

Preocupación por la salud de una figura de El Trece: "Intervención"

La salud de Mirtha Legrand fue el tema que primó en el mundo del espectáculo durante el último tiempo, ya que, luego de anunciar su regreso a la televisión, la conductora se sometió a una cirugía para que le coloquen un marcapasos de última generación. Sin embargo, recientemente, se conoció que otra figura de El Trece también pasó por una situación similar.

La noticia se dio a conocer en Nosotros a la Mañana, ciclo que conduce "El Pollo" Álvarez en las mañanas de El Trece. Luego de que dieran el informativo pertinente sobre la salud de Mirtha, uno de los panelistas del programa aseguró que podía opinar sobre el tema con conocimiento de causa, ya que había atravesado una situación similar.

Se trata de Pablo Montagna, el famoso periodista de espectáculos, que ante esta confesión dejó atónitos a sus compañeros y televidentes. "Estoy ok. Desde hace tiempo tengo un marcapasos y me lo tuvieron que cambiar (batería agotada) y ya estoy en mi casa", aseguró en su momento el periodista tras haberse sometido a la situación. Según contó el panelista, es el tercer marcapasos que le pusieron en sus 39 años pero asegura que esto no le presenta limitaciones para vivir.