Luli Fernández destrozó a Toti Pasman: "Mal compañero"

Luli Fernández explotó contra Toti Pasman, que se quejó por no haber ganado el Martín Fierro de radio a Labor Periodística Deportiva.

Luli Fernández apuntó durísima contra Juan Carlos "Toti" Pasman por el enojo del periodista tras la entrega de los Premios Martín Fierro de radio. "Es mal compañero", disparó la panelista de Socios del espectáculo contra el reconocido periodista deportivo, que se mostró furioso luego de no llevarse ninguna estatuilla.

El pasado fin de semana se entregaron los Premios Martín Fierro de radio y el evento generó bastante controversia por algunas situaciones particulares que se vivieron. Entre ellas sin dudas estuvo el fuerte enojo de Toti Pasman, que no pudo llevarse la estatuilla en la categoría Labor Periodística Deportiva, y expresó toda su bronca en diálogo con Intrusos. "Estoy mal. No es por perder. Pero yo estaba en dos ternas. Una era en Mejor labor periodística, y hacés 25 puntos de rating todas las noches y perdés contra un programa que la gente no sabe que está al aire. Siento que me chorearon", se quejó el periodista deportivo.

A quien no le gustó para nada esta actitud fue a Luli Fernández, que en Socios del espectáculo hizo un durísimo descargo contra Pasman. "Lo ganó otro compañero. También tenés que ser buen compañero", comenzó picante la panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece.

"Si lo ganó otro, te puede gustar más o menos, pero vos no estás en Aptra. Entonces, bancatelá. Sé buen perdedor, porque el otro, pobre, que está con la estatuilla dice: 'Ay, ¿qué soy? Me minimizó Pasman", sumó Fernández, filosa. En ese sentido, Lussich bancó a su compañera, que cerró con una durísima consideración con su colega. "¡Calmate! Es mal compañero", concluyó Luli Fernández.

Luli Fernández y su fuerte interna con "La China" Suárez

Es sabido que "La China" es el blanco de cientos de programas de farándula debido a las polémicas que la rodean. Por otro lado, muchas veces se filtran noticias sobre su vida personal que no quiere que salgan a la luz, razón por la cual prefiere tomar distancia e incluso bloquear en sus redes sociales a ciertos periodistas y Fernández no fue la excepción.

Luli explicó que Suárez se enojó tremendamente cuando dio la primicia de su embarazo de Magnolia, la primera hija que tuvo con Benjamín Vicuña. "Me bloqueó cuando empecé a trabajar acá. Yo conté el embarazo de Magnolia de 'La China' Suárez", confesó la periodista. "¿Lo dijiste al aire?", le preguntó Adrián Pallares. "Sí, lo dije al aire, ahí fue el principio del fin. En ese momento empezó a odiarme", concluyó la mediática, dejando muy en claro que todavía no hubo una reconciliación.