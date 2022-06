Luis Ventura y una fuerte determinación sobre Jorge Rial: "No se lo perdono"

El periodista habló sobre su escandalosa pelea con Jorge Rial y cómo quedaron los vínculos luego de la acusación.

Luis Ventura rompió el silencio y se refirió a su vínculo con Jorge Rial. Los periodistas solían mantener una relación muy cercana, tanto de amistad como profesional, pero en el 2014 y luego de una fuerte revelación por parte de Rial, el vínculo se disolvió y quedaron distanciados. A años de la pelea, el Presidente de APTRA habló sobre su relación con el periodista.

La situación se dio luego de que Jorge Rial hablara de Ventura en una reciente entrevista que brindó con Teleshow. "Seguramente nos vamos a amigar. Yo lo quiero mucho a Ventura y él a mí también. No sé si hoy necesitamos estar juntos. Es un tipo al que no voy a dejar de querer nunca. Y él puede decir las cosas mías y a mí me divierte porque sé quién es el Gordo. Lo quiero. Y él me quiere a mí. Y sé que lo dice solamente para joderme un rato", fueron las palabras de Rial. Rápidamente, Ventura contestó en la última emisión de A la Tarde.

“No se lo acepto, me dijo gordo...", bromeó Ventura para descontracturar el ambiente al aire del programa que conduce Karina Mazzocco. "Yo no tengo que poner fecha para reencontrarnos porque yo nunca me peleé. Me pegó un voleo", continuó Luis Ventura sobre la misteriosa desvinculación que tuvo de Intrusos.

En ese sentido, Luis Ventura amplió: "Pero eso no está mal, porque en varias oportunidades yo ofrecí mi renuncia, mi alejamiento. Pero el que no quería soltar él. Siempre fue así. Yo había renovado con América hacía pocas semanas, me habían firmado contrato por dos años. ¿Para qué me hicieron firmar contrato si me iban a pegar un voleo? Pero tampoco me ofende". Además, recriminó: "Lo único, avisame: tengo dos pibes, tengo un hogar que sostener... Además, la excusa que puso no estaba buena. Me dedicó el quinto capítulo de su libro para hacerme mierda".

Por último, Luis Ventura recalcó que "no está enojado con Rial" pero que todavía tienen cuestiones que solucionar. "Yo no estoy peleado. Me está debiendo un café. Cuando yo le pedí una explicación si era necesario escribir un libro con mi familia, él me dijo: ‘Nos sentamos a tomar un café’. Eso no se lo perdono. Y se lo dije en la cara, no se lo mandé a decir. ‘Perdón’, me contestó. ¿Qué me iba a contestar?", sentenció.

La picante acusación de Luis Ventura a Jorge Rial: "Ponía los nombres a dedo"

Luis Ventura sorprendió en la noche del miércoles en LAM (América TV) al realizar una muy fuerte acusación contra Jorge Rial, con quien lleva enfrentado un buen tiempo. "Ponía los nombres a dedo", aseguró el conductor de Secretos verdaderos durante su visita al programa que conduce Ángel de Brito, en respuesta a las duras críticas que recibió por parte de su examigo respecto a la ceremonia de los Martín Fierro.

La relación de Luis Ventura y Jorge Rial viene rota desde hace varios años y en los últimos días la interna entre dos de los periodistas de espectáculos más reconocidos del país recrudeció. Es que el conductor de Argenzuela (Radio 10) disparó con todo contra Ventura por la organización de los Premios Martín Fierro del domingo pasado.

Lejos de hacerse el desentendido, el presidente de APTRA respondió con una picantísima acusación contra su examigo durante su visita a LAM. "¿Se acuerdan lo que hacía con Gran Hermano que ponía los nombres a dedo para que lleguen a la final los que le convenía?", disparó de forma inesperada Luis Ventura, sorprendiendo a Ángel de Brito y su equipo.

"Eso lo he escuchado yo. 'Sacá a esta y poné a la otra'", agregó el padrino de Morena Rial. Entonces De Brito quiso saber si Marianela Mirra había ganado el reality gracias a Rial, teniendo en cuenta los chats subidos de tono que se filtraron entre ellos antes de su pelea mediática. En ese momento Ventura eligió no responder directamente, aunque fue bastante evidente: "¿A vos qué te parece? Yo te lo pregunto a vos". "Había conveniencias, cosas… No estamos hablando de una elección, estamos hablando de un programa donde hay que buscar los mejores beneficios, el mejor rating y la mejor recaudación", cerró Luis Ventura.