Luis Otero se quebró al aire de El Trece: "No puedo hablar"

El periodista quedó atónito al aire del noticiero mientras cubrían el gran incendio de Avellaneda y apareció su hija frente a las cámaras.

Luis Otero no pudo disimular su emoción al aire de Mediodía Noticias y se quebró durante una cobertura muy especial. En medio del informativo que condujo Sandra Borghi y que trasmitía en directo desde la fábrica que se incendió en Avellaneda, el periodista presenció una entrevista muy especial y se quebró frente a las cámaras. "Estoy al borde de las lágrimas", admitió.

En la emisión del martes del programa de noticias, Sandra Borghi dejó su lugar en el estudio y fue a cubrir el importante incendio que tuvo lugar en una fàbrica de Avellaneda y que generó gran conmoción. En medio de este informativo, la periodista entrevistó a una de las bomberos voluntarios que estaban presentes para tratar de apaciguar las llamas, pero Luis Otero quedó atónito: quien estaba allí presente era su hija, Mary. "Ella es muy responsable, con esa tarea que hace y que ama", expresó el periodista visiblemente emocionado.

Luego de que su hija informara cómo avanzaba la situación con respecto al fuego, Luis Otero se tomó unos minutos para halagar el trabajo de la jóven y destacar su gran compromiso. "No puedo hablar, pero me engañaron todos, ella estuvo toda la noche trabajando", expresó el periodista. "Te digo que estoy al borde de las lágrimas en este momento, porque verte me da tanto orgullo para esto que te preparaste toda la vida", continuó el conductor de el noticiero de El Trece.

"A pesar de mi opinión y de toda la familia, seguís ahí y cuando escuchamos la sirena de la autobomba se nos estruja el corazón, porque decimos ‘allá va Mary, seguro’. Y hay una imagen que me mandaste ayer que se te ve sonriente y feliz arriba de la autobomba", contó Luis Otero luego de hacer un análisis sobre el gran compromiso que tiene su hija con el trabajo que eligió.

Por último, el periodista contó con orgullo cuánto trabaja su hija para progresar en el ámbito que le gusta. "Esta niña solo se fue del incendio ayer porque tenía que dar un examen en la facultad", aseguró Otero y comentó que Mary estudia la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias en la Universidad de Tres de Febrero porque es lo que "le gusta y le apasiona".

