El conductor de Animales Sueltos volvió a estar como invitado en A24 junto a Jonatan Viale. Allí, Luis Novaresio pasó por temas como la pobreza en el país, la política actual y las internas entre los dirigentes y el caso del policía asesinado brutalmente en Palermo. Con el periodista ultramacrista, se refirió a la posibilidad que las fuerzas de seguridad puedan utilizar pistolas Taser.

Ante la consulta de su colega, el periodista dio su opinión en relación al tema: "Lo que pasó con Roldán se inscribe en relación a la falta de un plan del Gobierno para lo que tiene que enfrentar. Preocupan la salud, la economía y la inseguridad. ¿Cuál es el plan? Dicen no a las Taser y al otro día, dicen otra cosa. Hay una versatilidad para la carencia, tienen distintos modos de no tener una forma de enfrentar una situación". Y disparó contra los dichos de Sabina Frederic: "Me parece una bajeza innecesaria y una ausencia de conocimiento técnico por parte de la ministra".

Por esta razón, Novaresio no dudó en mostrarse a favor de su utilización. "Hay 200 naciones y 108 las usan. Entre ellos, los países que uno admira. Y no voy a decir nombres porque el Gobierno se pone nervioso. Hay un concepto ideológico sobre la policía. Hay policías corruptos, coimeros y que hay que investigar. Pero la policía como tal es el sistema democrático por el cual el Estado se queda con el monopolio de la fuerza para ordenar la convivencia. Y en ese sistema, si en estos países dan un empujón a la fuerza, vas preso. Las Taser son un elemento de disuasión para evitar el mal mayor, que es el arma de fuego, más vale que sí, que las utilicen", afirmó.

Novaresio apuntó contra el presidente

Otro de los temas fue el 40,9% de pobreza en Argentina durante el primer semestre del 2020. Allí no sólo le pegó al oficialismo sino también a todos los dirigentes políticos que pasaron por el gobierno en los últimos años. Y ante las versatilidades dentro del gobierno de Alberto Fernández, apuntando contra el mandatario, agregó: "Siendo una coalición tiene que haber tensiones. Tenés al Kirchnerismo, al Albertismo, Sergio Massa y organizaciones sociales. Pero gobierna el presidente y si no logra disciplinar, por falta de autoridad o de poder político, es otro tema".

Además dejó en claro que "las internas existen" y lo culpó al presidente porque "no sabe lidiar con estas circunstancias y es más fácil echarle la culpa a Kirchner o quien sea". Por último, para cerrar, otra vez teorizó con Cristina Fernández de Kirchner: "La agenda corresponde más al Cristinismo. ¿Hubo un exceso de ingenuidad en creer que Alberto iba a despegarse? Ella nunca cambió sus obsesiones: la Justicia, los medios, los que la discutieron y buscar un enemigo, que es el PRO con Larreta. No nos engañó, es así". Y sentenció: "Preguntarse si gobierna Alberto o Cristina, creo, es una ingenuidad".