Luciana Salazar habló del trabajo que rechazó por su conflicto judicial con Martin Redrado.

En las últimas horas, Luciana Salazar sorprendió al revelar que había recibido una propuesta laboral importante vinculada con su pasión por la política. La modelo, que desde hace años mantiene un conflicto judicial con Martín Redrado por la manutención de su hija Matilda, aseguró que decidió rechazar la oportunidad por temor a que complique el proceso legal que mantiene abierto.

“Me convocaron para conducir un programa político en un canal de aire. En otro momento habría aceptado esta propuesta con entusiasmo, ya que quienes me conocen saben que la política es mi pasión. Sin embargo, desde que inicié el proceso judicial por el incumplimiento de la cuota alimentaria he decidido no hablar públicamente sobre temas políticos”, escribió Luciana Salazar en un extenso comunicado en Instagram. Si bien no aclaró de que señal televisiva se trata, dejó en claro que recibió un ofrecimiento muy importante.

El trasfondo judicial con Martín Redrado

La modelo vinculó directamente esta renuncia a la fuerte disputa que mantiene con su ex pareja. En su descargo, expuso que su temor está relacionado con la “profunda politización de la justicia” en Argentina y con la sospecha de que un funcionario estaría interviniendo en favor de Redrado. “El temor se intensifica al saber que, según uno de los periodistas más respetados de este país, dijo públicamente que hay un ministro de este gobierno que está operando en favor del señor Redrado en esta causa”, expresó.

Luciana Salazar volvió a remarcar que, aunque Redrado no es el padre biológico de Matilda, había firmado un compromiso económico hasta la mayoría de edad, algo que el economista niega. Entre denuncias cruzadas, exposiciones públicas y presentaciones judiciales, la pelea continúa en Tribunales. “Siento una inmensa bronca e indignación por la injusticia que mi hija y yo venimos soportando desde hace casi cuatro años”, cerró su mensaje.