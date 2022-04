Luciana Salazar lleva a juicio a Martín Redrado: los detalles

Luego una instancia de mediación fallida, Luciana Salazar tomó la rotunda decisión contra su expareja.

Las disputas legales entre Luciana Salazar y Martín Redrado no tienen descanso. Luego de una década de idas y vueltas, ambos acordaron finalizar su relación, pero esta decisión vino cargada de situaciones que resuenan hasta el día de hoy: acusaciones públicas, pactos, mediaciones legales. Sin embargo, este jueves 7 de abril, la situación llegó a un punto límite por decisión de Salazar.

Según informó Paula Varela en la última emisión de Socios del Espectáculo, la situación legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado "se puso muy caliente". En la tarde del jueves, la expareja se presentó a la última mediación legal que les quedaba, pero no llegaron al acuerdo esperado. En este marco, se conoció que Luciana Salazar habría tomado una rotunda decisión en torno a la situación con el empresario: lo va a llevar a juicio.

"Mientras estábamos con Nora Cárpena le ardía el teléfono a Paulita Varela con un último momento que involucra a Luciana Salazar y Martín Redrado", aseguró Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo y le dio pie a su panelista para que contara la información que le había llegado. "Me están informando que acaba de terminar la mediación que tuvieron recién Luciana Salazar y Martín Redrado, se habrían visto las caras", abrió el tema Varela.

"Luciana finalmente lleva a juicio a Martín Redrado. Esto va a ser para alquilar balcones", expresó la panelista. En este marco, Varela aseguró que una de principales consecuencias para el empresario podría ser "el embargo de acciones por incumplimiento del contrato" y "una denuncia penal".

Por otro lado, Paula Varela aseguró que la principal testigo de Luciana Salazar en el juicio será Ana Rosenfeld, una amiga muy cercana a la modelo. "Tengamos en cuenta una cosa. Ana Rosenfeld hace mucho tiempo que tiene ganas de hablar de Martín Redrado como testigo porque en este caso no es abogada de Luciana pero sí testigo", finalizó el tema Adrián Pallares.

La relación de Matilda con Martín Redrado

En el 2018, Luciana Salazar y Redrado decidieron ponerle un punto final a su relación luego de diez años en conjunto. Sin embargo, Matilda, la hija de la modelo, quedó en el medio, ya que el empresario pidió mantener un vínculo con la niña pese a no ser su padre ni a estar en pareja con Salazar.

Desde entonces, el vínculo entre los mediáticos pasó por muchas idas y vueltas e incluso llegó a hablarse de una reconciliación. Sin embargo, Luciana expuso en diversas ocasiones que debía verse con el empresario a escondidas porque él no aclaraba la situación con su familia. “La pongo a la nena en el medio no porque quiera ponerla: la puso él. Él quiso ser la figura masculina, tener un vínculo con ella. Si venís entras, se encariña. Un día aparece otro no aparece. Eso es lo que el pidió. Y lo que no mide", aseguró Salazar hace unos meses atrás sobre la relación de Martín y Matilda.

Hoy en día, las tensiones legales entre Luciana Salazar y Martín Redrado también se relacionan al accionar que el empresario tuvo con ambas. Pero la resolución final se conocerá con el juicio.