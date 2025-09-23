Luciana Geuna decidió hablar del problema de salud que atraviesa: "Lo que tengo"

Luciana Geuna habló sobre el padecimiento de salud que sufrió.

Luciana Geuna retomó su labor en Paraíso Fiscal (Olga) este lunes, luego de estar varios días internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Una vez en el programa, se encargó de esclarecer que fue lo que le ocurrió específicamente y el angustiante padecimiento que le tocó afrontar.

Cabe destacar que, a la par de su ausencia, encendió las alarmas un posteo suyo en Instagram acostada en una cama de hospital, donde describió el cuadro clínico que la obligó a estar un tiempo alejada de su labor y que, confesó, la hizo transitar "un susto grande". "De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida", tal cual lo describió en la mencionada red social.

¿Qué le ocurrió a Luciana Geuna?

Frente a los micrófonos de Olga, explicó que "hace cinco o seis meses empecé a tomar unas pastillas anticonceptivas que me dio la ginecóloga y hace unos tres meses empezaron a generarme una reacción medio rara, como una hemorragia. Cosas normales, que me decían que espere un poco más para que se adaptara a mi cuerpo". Sin embargo, el lunes 8 de septiembre el cuadro empeoró y el miércoles tuvo que ir a una guardia. "Daba mucha impresión, mucho miedo. Como por suerte soy sana, tenía buena reserva de hierro, me estudiaron y me dijeron que estaba bien, que era usual y podía pasar. Entonces me dijeron que tome una medicación. Pero el problema es que no me hizo nada", señaló.

Luciana Geuna durante su estadía en el hospital.

"El miércoles a la noche ya fue un desastre y el jueves fue un desastre mayúsculo. Entonces ahí pase al IADT, donde me dejaron cuatro horas. Solo en un día ya me había bajado un tercio de glóbulos rojos. Es un montón", continuó, a la par que advirtió: "Al día siguiente ya estaba en la mitad y no me hacían efecto los remedios. Me pasaban por vía para frenarlo, me mandaron a mi casa y casi me desmayo. Ahí me internaron, me ponían de todo pero no frenaba. Fue una sensación muy fea, es desangrarte a otra escala, sin pausa y por muchos días".

"Yo estaba re tranquila pero el sábado ya me descompuse, fue una cosa más fea y parecía que me tenían que trasfundir. Fue el día que peor estuve, porque me metían tantas cosas por vía, me subían las dosis, era todo más, más, más porque no me hacía efecto nada", mencionó con la voz resquebrajada. "Lo que me pasó fue una cosa muy atípica. También supongo que se habrá combinado con que yo venía al palo en los últimos meses. El cuerpo algo te manda... Fue un susto", indicó.

Sin embargo, contó que finalmente lo suministrado comenzó a surtir efecto: "El domingo, de repente, la medicación hizo efecto. Por primera vez dejé de sangrar después de un montón de días. Pero fue algo muy traumático, no sé cómo explicar lo que implica sentir que no para, no tiene escala. Y estaba muy mal, me desvanecía. Recién el viernes volví a sentir que era yo. Perdí la mitad de los glóbulos en dos días y ahora me va a llevar un mes volver a mis valores".

Finalmente, sostuvo que ya se siente mejor, pero que "me agito si camino o hablo mucho", por lo que es "cuestión de ir más despacio y administrar mi fuerza". "Ahora lo que tengo es una anemia enorme, me dieron mucha cantidad de hierro", completó.