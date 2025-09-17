Periodista de TN fue internada y asustó a todos: "Todo cambia".

Luciana Geuna, famosa periodista de TN y el stream OLGA compartió una foto internada en un hospital y asustó a todos sus seguidores. El comunicado de la conductora y los mensajes de sus colegas.

"Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo. Y necesito mucho mucho agradecer: a @lorenadelisio y todo el equipo del @iadt.sa , una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada. Para Lorena todavía me faltan las palabras: su calma y seguridad. Cómo cada día me explico lo que pasaba y cómo seguíamos. Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad. A Mariano Allende Iriarte de @osde por estar siempre atrás y ayudando en todo", escribió Luciana Geuna en una publicación de Instagram.

En la cadena de agradecimientos, la periodista Luciana Geuna incluyó a sus compañeros de TN y OLGA por "sus mensajes, por el tiempo y la ayuda para recuperarme". "Ahora es todo poco a poco y para adelante. El cuerpo tiene sus razones, de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy", cerró. Fernando Dente, Damián Betular y Diego Leuco fueron algunos de los colegas que solidarizaron con ella en este momento delicado de salud.

Qué le pasó a Luciana Geuna

Si bien la periodista Luciana Geuna subió una foto desde una camilla del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, no especificó que fue lo que le ocurrió y por lo que debió ser internada.