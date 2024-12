Una figura de TN reveló que su ciclo ya no seguirá al aire.

TN es uno de los canales de noticias más sintonizados en Argentina y por eso una reciente noticia en relación a la programación del mismo causó repercusión entre sus televidentes. Una famosa periodista que lleva años en la emisora expresó un descargo de despedida por el final de su programa y habló de su continuidad en la señal.

Se trató de Luciana Geuna, quien reveló en sus redes sociales que el ciclo Verdad Consecuencia, que condujo durante años de la mano de Maru Duffard, llegó a su fin. La co-conductora de Fernando Dente en el programa Paraíso Fiscal del canal de streaming Olga dio a conocer todos los detalles de este final que muchos de sus seguidores no esperaban.

"Ayer fue el último Verdad Consecuencia, ese espacio de periodismo y felicidad que construimos con Maru Duffard y un equipo del amor durante cinco años. Fue un tiempo de aprendizaje inolvidable, con la suerte de hacerlo con amigos que admiro y quiero. Empezando por Maru. Gran aventura compartimos", comenzó su descargo Geuna. Y siguió: "Es un ciclo que se termina para darle lugar a uno nuevo".

La periodista se refirió a su continuidad en TN y agregó: "El año que viene nos reencontraremos en otro día y horario con un gran proyecto en el canal (ya iremos contando más). Las cosas tienen movimiento. Es parte de lo hermoso de estar vivos. Gracias siempre a ustedes por estar ahí. Son la razón para que la magia suceda".

Conductoras de Verdad Consecuencia

La palabra de Luciana Geuna sobre su salida de Telenoche

Diego Leuco anunció que se iría del noticiero de El Trece, ya que quería enfocar su carrera en un ámbito más relajado y poner su energía en su ciclo de Luzu TV, Antes que Nadie. Tiempo después de supo que Geuna tampoco seguiría al mando de Telenoche y que el ciclo quedaría a cargo de Dominique Metzger y Nelson Castro. "Creo mucho en los ciclos, aunque duelan los finales, abren comienzos, empujan decisiones. Estoy al aire todos los días en radio o tele desde que nació mi primer hijo. Cualquier mamá sabe lo que es compatibilizar esos universos: cuidar y darle tiempo y espacio al mundo íntimo de la familia, ese motor que lo empuja todo, que lo llena de amor, mientras trabajamos para crecer en la profesión que nos apasiona", comenzó su descargo Geuna en su posteo. Y siguió: "Telenoche fue una oportunidad hermosa y un aprendizaje total. Me llevo una lista larga de gente talentosa y adorable. A todos los seguiré viendo pero igual les quiero agradecer. No me gusta la palabra éxito. Me gusta la palabra decisión: poder elegir es un privilegio que agradezco cada día".

La despedida de Roxy Vázquez a Sergio Lapegüe de TN

"Es un momento muy especial para todo el equipo, para todos nosotros. Es un momento especial porque es el último día de Lape acá, al aire. Nada más y nada menos que con 34 años en un mismo canal. Por mi parte, agradecerte y decirte que han sido 10 años... Es difícil a través de las noticias atravesar la pantalla. No estamos haciendo un magazine u otros tipos de programas. La verdad que siento que hemos logrado como pareja atravesar la pantalla y meternos en la casa de la gente. Y eso está buenísimo", comenzó la periodista.