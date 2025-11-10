Luchaba contra el cáncer: dolor por la muerte de una figura de La Voz a los 32 años

El mundo del espectáculo lamenta la muerte de un participante de La Voz.

Hay luto en el mundo de la música latinoamericana. A los 32 años murió Joan Sebastián Alarcón, cantante colombiano y recordado participante de La Voz Colombia 2012. La triste noticia se conoció a través de redes sociales, pocos días después de que el artista denunciara públicamente a la Clínica Portoazul Auna de Barranquilla, donde permanecía internado.

En 2024, Alarcón había sido diagnosticado con cáncer de riñón, enfermedad que enfrentó con entereza y que lo llevó a compartir en redes sociales parte de su tratamiento y recuperación. Sin embargo, en las últimas semanas su estado se agravó debido a una metástasis peritoneal, lo que finalmente provocó su fallecimiento.

Durante su participación en La Voz Colombia, el joven artista se destacó desde su primera audición, donde interpretó el clásico Me va a extrañar de Ricardo Montaner —quien también formaba parte del jurado—. Su talento cautivó a Montaner, Andrés Cepeda y Carlos Vives, que giraron sus sillas para sumarlo a sus equipos. Finalmente, Joan decidió unirse al de Montaner, a quien admiraba profundamente.

Quién fue Joan Sebastián Alarcón

Joan Sebastián Alarcón fue uno de los concursantes más destacados de la primera temporada de La Voz Colombia en 2012. Nacido en Barranquilla, estudió música clásica y se ganó el cariño del público por su voz potente y su humildad. Aunque su camino en el programa terminó antes de la final, su participación marcó un antes y un después en su carrera. Tras el certamen, continuó su carrera artística en Colombia, donde fue ovacionado por sus interpretaciones y por su compromiso con la música popular.