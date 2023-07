Los 8 Escalones: un joven de 19 años conmovió a todos al contar para qué usará el dinero del premio

Un joven ganó los 3 millones de pesos en Los 8 Escalones del Millón emocionó a Guido Kaczka al contar su historia.

Franco, un joven de 19 años, se presentó a Los 8 Escalones del Millón (El Trece), ganó y sorprendió a Guido Kaczka y a todos los presentes al revelar la razón por la que necesitaba el dinero. Muy a menudo, los participantes se presentan al programa con el sueño de llevarse el premio y usarlo concretar un deseo material, mientras que otros lo hacen por necesidad económica o para ayudar a algún familiar. Este último fue el caso de Franco, quien fue al programa de Kaczka con un objetivo muy claro.

El joven estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y se llevó los 3 millones de pesos. En la final, compitió contra Belén, una manicura e instructora de yoga. Tras un empate, finalmente se consagró como ganador al responder bien la última pregunta: “Según el sitio oficial de la Casa Blanca, ¿cuántos años tiene el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump?”. Mientras Franco dijo 75, Belén respondió 73. Así, el joven ganó y conmovió a todos al contar para qué usaría el dinero.

“¿Y los millones para que serían?”, le preguntó Kaczka. “Para que mi abuela pueda viajar a Europa, a un pueblito que está cerca de La Coruña, en España, y pueda conocer el lugar donde nació su papá. Ella nunca salió del país”, relató el joven, mientras el conductor y todos los presentes lo miraban emocionados. Su historia conmovió tanto a sus contrincantes que lo eligieron para que pudiera subir al próximo escalón y seguir en la competencia y, más tarde, se volvió viral en las redes sociales.

Una jubilada sorprendió a Guido Kaczka al contarle cuál es su pasatiempo

Recientemente, una jubilada llamada Nilda sorprendió a todos al revelar la llamativa actividad que realiza en sus tiempos libres: graba videos y los sube a TikTok. En pleno programa, interrumpió a Kazcka y le reclamó: "¡No me dejaste hablar, Guido! No me dejaste contar nada".

"¿Qué cosa?", indagó el conductor. "Yo quería contar que soy tiktoker, jubilada...", comenzó Nilda. "¡Está bueno el TikTok!", le contestó Guido. "Yo me divierto...", sumó la mujer. "¡Sí, claro! ¡Es divertido! ¿Y qué puedo encontrar ahí?", le preguntó el conductor. "Diversión", respondió la mujer.