Los 8 Escalones: se tentó de otra participante en vivo y descolocó a Guido Kaczka

La situación se dio mientras escuchaba la historia de otra participante. El video del blooper por El Trece.

Daniel, el participante de Los 8 Escalones, no pudo contener la risa

En Los 8 Escalones se vivió una situación que involucró a dos participantes y Guido Kaczka. Mientras Alicia respondía para qué iba a utilizar los dos millones de pesos en caso de ganar, Daniel no pudo aguantar la risa y estalló frente a la mirada del conductor de El Trece.

La participante tomó la decisión de ser la primera en comenzar el juego, y allí se generó un dinámico ida y vuelta con Guido Kaczka. "Vive en Villa Pueyrredón, que toma clases de inglés, es fanática de Luis Miguel y los dos millones ¿serían para viajar?", consultó el conductor.

"Sí, para viajar entre otras cosas", soltó sin dar muchos detalles. Sin embargo, Guido fue insistente y le sacó más información: "Por ejemplo, comprarle un autito a mi marido porque yo no presto el mío". "¿Lo llevás de vez en cuando?", indagó, mientras que Alicia respondió: "Si, no tengo otra".

Allí Daniel, otro de los participantes, no aguantó, largó una carcajada y dijo: "¿Cómo no tengo otra?". "Daniel se ríe de tu historia, Alicia", indicó Guido, desconcertado. Luego de la divertida interacción, el juego comenzó y fue con el pie derecho para la mujer, quien contestó bien la primera pregunta.

Un participante de Los 8 Escalones conmovió a Guido Kaczka con su dura historia de vida

Guido Kaczka no pudo evitar emocionarse luego de escuchar la dura historia de vida de un participante de Los 8 Escalones. El concursante habló a corazón abierto de la difícil situación personal que tuvo que enfrentar hace un tiempo atrás y que puso a prueba su fortaleza. Conmocionado por el relato, el conductor se acercó a consolarlo y le dio unas palabras de aliento.

La situación se dio luego de que Kaczka volviera a repasar los nombres y ocupaciones de los participantes que habían avanzado en el juego a lo largo de programa, y en donde se encontraba Ariel, el concursante en cuestión. "Ariel Cisneros, 27 años, contaba que la rebusca haciendo changas, vive en Laferrere con su papá Carlos y su hermano Franco, con los que quiere viajar. ¿Se llevan bien los tres?", indagó el conductor. Sin embargo, no se esperaba la reacción del participante.

"Y sí, nos llevamos bien, por suerte. Después de todo lo malo que fue el año pasado", reveló Ariel y luego de que Guido Kackza le diera el pie, profundizó más sobre su complicada historia. "En casa nos contagiamos todos de covid, y el 26 de mayo falleció mi abuela, y ocho días después falleció mi mamá. Y nos liquidó a todos. No me recuperé de uno, que me cayó el otro", confesó el participante entre lágrimas.

Esta situación generó gran emoción en Kaczka, quien no dudó en acercarse para consolar al participante con un abrazo y ofrecerle agua. "Ay, Ariel. En el escalón 4 te estaba diciendo que eras fuerte, grandote. Lo confirmás en este, que sos fuerte", sentenció el conductor del ciclo antes de continuar con la dinámica del programa.