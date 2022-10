Locho, tras los pasos de una figura de El Trece: "Te estuve stalkeando"

Locho Locciano, uno de los 100 jurados del programa Canta Conmigo Ahora, deschavó a una de las participantes con una fuerte revelación.

Canta Conmigo Ahora (El Trece) tuvo un divertido cruce entre Locho Locciano y una de las participantes del certamen, a quien el jurado desenmascaró con un dato sobre su profesionalismo. "Te estuve stalkeando", dictaminó Locho.

El intercambio se produjo cuando Marcelo Tinelli le pidió a Locciano una devolución sobre Ailén Peralta y el jurado confesó: "A mí me encantó. Ailén, vos sos profesional, yo te estuve stalkeando en Instagram".

"Son todos muy profesionales y lo que hoy montaste fue un show, realmente lo disfruté. Me paré al final porque dije lo voy a disfrutar como un show, pero la verdad me hubiera parado desde un principio", agregó.

Le dedicó una canción a su hija y emocionó a Marcelo Tinelli: "Me mató"

Mariano Rodríguez, un hombre oriundo de Lanús, se presentó a Canta Conmigo Ahora (El Trece) e hizo emocionar a todos con su performance, la cual le dedicó a su hija, quien lo estaba mirando desde la tribuna. Tanto su despliegue en el escenario como su discurso emocionaron profundamente a los miembros del jurado y a Marcelo Tinelli, el conductor del ciclo.

Mariano se convirtió en uno de los concursantes preferido por el público, no solamente por su voz sino también por su carisma y actitud en el escenario. Al terminar de cantar, todo el jurado lo ovacionó de pie. "¡La clavó en el ángulo! ¡Cómo gritaban y aplaudían todos, tremendo! Impresionante, Mariano, qué emoción", expresó Tinelli.

"Ay, hermano. Lo único que quiero decir es... Vino mi hija a verme. Mi amor, te amo", dijo el hombre, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Y confesó: "Me mató cuando me enteré que venía mi hija. Yo no soy un padre muy presente y ella me lo reprocha toda la vida, porque ya es grande, y lo mejor de la vida me lo perdí, que era el momento de crecimiento. Y sin embargo ella está al lado mío y me parte el corazón. Lo único que voy a decir".

José Luis "El Puma" Rodríguez fue el primero en dar su devolución y explicó que en el programa no se juzga "solamente la canción, sino el temperamento del artista, que haya suya la canción". "Tenés que sentir lo que estás cantando y demostrar que eres un artista completo. Eso es lo que importa, transmitir, hacer vibrar a la gente. Tú eres un artista, Mariano, te felicito", le dijo el cantante.