Llora el espectáculo por el anuncio de Soledad Silveyra que impacta en la televisión: "Está enfermo"

Llora el espectáculo por el anuncio de Soledad Silveyra que impacta en la televisión.

Soledad Silveyra, quien actualmente disfruta del éxito de la comedia teatral ¿Quién es quien? junto a Luis Brandoni, habló de su romance con el brasileño José Luis Vázquez y deslizó una mala noticia frente a Juana Viale y Osvaldo Laport. La preocupación de la actriz ante el diagnóstico de su novio.

Solita Silveyra fue una de las invitadas a Almorzando con Juana (El Trece) y sorprendió al hablar de su relación amorosa con José Luis Vázquez, quien vive en Brasil. “Ya dejé de mirar a los hombres”, arrancó “Solita”, que destacó que se "despertó" con su actual novio y destacó que las relaciones amorosas y el orgasmo "hacen bien" a "las señoras" de su edad, aunque sostuvo que "no es fácil" encontrar pareja. Tras una conversación distendida, Viale mencionó la nevada en el sur de Brasil, a lo que Silveyra respondió con una sonrisa: "Yo tengo un festejante que es brasileño".

Segundos después, Soledad Silveyra se rectificó y presentó a Vázquez como su novio. Luego, añadió que actualmente se encuentra indispuesto: "Ahora está enfermo, las bajas temperaturas lo mataron, viene de Buzios". Osvaldo Laport, con humor, bromeó: "¿No lo atosigarás mucho tú?". El intercambio culminó con las risas de todos los comensales presentes en la mesa de la nieta de Mirtha Legrand, quien acostumbra a llevar artistas a sus almuerzos de domingos en El Trece.

¿Quién es quién? es una comedia fresca y aguda que se adentra en la vida de una pareja moderna atrapada en la rutina. Ante la espera de una pareja de amigos a cenar, se desata un torrente de situaciones hilarantes y reflexiones profundas sobre el amor, la comunicación y la búsqueda de la felicidad. A través de diálogos ingeniosos y un ritmo dinámico, la obra explora cómo lo cotidiano puede transformarse en extraordinario con un toque de locura. La obra se presenta con gran éxito de taquilla en el teatro Liceo y es la primera vez que Soledad Silveyra y Luis Brandoni son dupla en el teatro.

La historia de Soledad Silveyra y su novio brasileño

"Después de estar diez años cerrada al amor, apareció José. Quiero decirles a todas las mujeres mayores de 70 años, como yo, que tengo 72: es posible encontrar el amor y a una persona maravillosa", confesó Soledad Silveyra en una entrevista para +Caras con Héctor Maugeri. Hace algunos meses, la actriz también compartió un viaje romántico a Italia, aunque en esa ocasión no mostró fotos de su acompañante. Ese encuentro casual se convirtió en el inicio de largas conversaciones y un vínculo especial. "Hablamos durante nueve días, varias horas cada día. Me invitaba a quedarme en la posada, pero al principio no aceptaba", reveló Silveyra. Finalmente, la actriz decidió aceptar la invitación de José Luis. "Al noveno día, al final acepté quedarme a dormir. Tenía miedo, pero fue muy lindo", contó emocionada la actriz de reconocidas películas y telenovelas argentinas sobre su nuevo amor.