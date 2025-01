Soledad Silveyra: qué piensa de la crisis en la cultura, por qué no tendría una relación abierta y la "secuela" de Amor en Custodia

Soledad Silveyra posando en el Teatro Liceo.

Es un jueves por la tarde y Soledad Silveyra llega al Teatro Liceo, saluda, sube al escenario y procede a arrellanarse en uno de los sillones que forman parte de la utilería de ¿Quién es quién?, la nueva comedia que la tiene de protagonista junto a Luis Brandoni. La obra presenta a un matrimonio rutinario cuya vida diaria se ve sacudida en 180° grados ante una situación imprevista que saca lo peor de la relación y lo expone ante el público, que responde con carcajadas ante los remates de la dupla imbatible en una de las puestas que abrieron la temporada teatral del verano porteño. En un mano a mano con El Destape, Solita habla sobre la repercusión de la obra, la crisis en el sector cultural, los años de gloria en la televisión y las formas actuales en las que una actriz experimentada puede alcanzar la popularidad entre los más jóvenes.

Cuando vi la obra presencié algo que hacía mucho que no veía: el cartel de localidades agotadas en la boletería. ¿Qué te pasa ante esta situación, teniendo en cuenta que este es un momento muy complicado para el teatro y para el poder adquisitivo de la gente?

- Por suerte, en esta obra se habilitó la posibilidad de comprar entradas con seis cuotas sin interés y eso ayuda a la gente aunque la verdad es que sí, la estamos peleando todos y los empresarios entendieron que es un momento difícil como para andar aumentando el precio de las entradas. No sé si será puntualmente esta obra o lo que hacemos nosotros en ella, pero la verdad estamos con una enorme alegría por llenar la sala, sobre todo en estos tiempos.

¿Hablás con tus colegas sobre esta crisis en el teatro?

- No tengo mucha comunicación con mis colegas sobre este tema porque en los últimos meses estuve muy enfocada en mis dolores en el cuerpo (se toca el cuello y la espalda) que me han vuelto loca. Estar atravesando un momento del país difícil con una dolencia tan jodida hace que mis prioridades sean otras… la he pasado realmente muy mal con el dolor, entonces me estoy cuidando muchísimo.

¿Es la primera vez que hacés dupla con Luis Brandoni?

- Sí, es un placer enorme. Para mí es el más grande. Y la obra es atractiva, es chica y tiene todos los ingredientes necesarios para enganchar a la gente de la generación de Beto y la mía. Ni siquiera lo pensé, dije “la tengo que hacer con Brandoni. Si no está él no la puedo hacer”. A mí me parecía una utopía tenerlo a Brandoni, pero por suerte le gustó mucho.

Es una obra para personas de tu generación, pero también plantea algunas preguntas más universales en torno a los acuerdos vinculares de todas las parejas…

- Claro, por eso usamos los pronombres “él” y “ella” para los personajes, no tienen nombres para resaltar el carácter absolutamente universal del tema. Yo soy una convencida de que mi personaje ya tiene todo planeado desde el inicio, su cabeza lleva trabajando los planteos que le hará a su marido desde hace un tiempo, no es ingenua… El director (Héctor Díaz) y Beto no piensan igual, todos tenemos diferentes opiniones (risas).

Después está el tema del desgaste de las parejas, que es parte de la vida y es algo que lo tenemos muy presente en la obra. Con Beto sabemos que eso es parte de la vida, los dos hemos tenido largas historias de amor, pero no es un proceso que haya funcionado siempre así. Yo me acuerdo de mi bisabuela y como su marido le metía los cuernos, y lo único que hacía ella era sacarle la lengua. Era lo único que se animaba a hacer.

Ahora hay más alternativas para no llegar a los cuernos… están las relaciones abiertas. ¿Es un tipo de vínculo que te interesa?

- ¿Abiertas? Ah, no, ni loca. No me entra en la cabeza.

¿Nunca probaste?

- ¡No! Ya estoy grande para probar (risas). Ya es tarde para eso porque ya vengo con otra formación cultural que es de una manera que es diferente a lo que plantean las relaciones abiertas. Me puede llegar a cambiar en algo la inteligencia artificial, pero no más. A mí me gusta sentirme amada y que el otro me ame… si empiezan a haber problemas, me abro y no pierdo el tiempo.

"Me preocupa mucho más la gente que no come que nuestra actividad"

¿Qué te provoca la falta de ficción en la televisión abierta?

- Tristeza, es una crisis profunda. A los empresarios les conviene mucho más comprar una lata que producir una telenovela. Ese es el panorama actual que vivimos los actores. No creo que volvamos a recuperar ese mercado que teníamos, de verdad no lo creo.

Por otro lado, no me interesan demasiado las plataformas ni lo que hay en ellas. Me han caído cosas pero si el personaje no tiene un momento de destaque -no en relación a los otros sino por el propio personaje- no encuentro placentero estar 10 horas en un rodaje. Yo siempre digo que soy parte de los últimos dinosaurios de una televisión que ya no existe, porque mi generación fue la última en entrar a la casa de la gente con telenovelas, y recibir una enorme popularidad y amor. Hoy, cuando ves algo en una plataforma, ni siquiera esperás los títulos que ya pasás al capítulo siguiente. Entonces, eso hace que muchas personas ya no sepan quienes son los actores que están viendo. No hay un interés por eso, no hay un star system… todo es más líquido.

Es un gran problema cultural que se alínea a otros problemas, como el de la crisis del cine argentino por su desfinanciación…

- Me preocupa la formación de los jóvenes, eso sí es muy importante. No todos pueden pagar la FUC, que te da todo para que puedas tener tus primeras armas en la industria del cine. Pero la verdad, en este momento me preocupa mucho más la gente que no come que nuestra actividad. Eso me inquieta. Aún así, creo que vamos a salir adelante porque tenemos talento suficiente en el cine como para que las películas que se hagan sean maravillosas desde el punto de vista intelectual y cinematográfico.

Los memes de Amor en custodia y un guiño a Laport

Los más jóvenes llegaron a tus telenovelas gracias a los memes de Amor en custodia. ¿Te interesa este fenómeno?

- No veo los memes, pero sé que están ahí. Una vez charlé del tema con Beto (Brandoni) y le pregunté si le divertía que los jóvenes lo recuerden por “las 3 empanadas”, de Esperando la carroza, y la verdad es que no le gusta. No es muy divertido que te reconozcan por un meme, pero no me molesta tampoco. Si me hubiese gustado que más jóvenes se acerquen a las telenovelas.

¿Estarías dispuesta a hacer una telenovela que sea secuela de Amor en custodia, con Osvaldo Laport?

- Sí, claro que estaría abierta. ¡Debería hacer de abuela lo único!. Ya no podría hacer el amor arriba de un caballo (risas).