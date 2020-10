El magazine fallido de Laflia terminó luego de solo dos meses de aire.

A dos meses de su salida al aire, terminó el magazine fallido "Mujeres" (El Trece) a puro llanto, reflexiones picantes y baile. Las conductoras no ocultaron su tristeza ante la decisión de Laflia. "El primer programa le dio de comer a mucha gente, y nos van a extrañar ahora", sentenció Tete Coustarot, con una filosa sentencia en el arranque.

El programa que comenzó el pasado 24 de agosto sufrió algunos contratiempos, más allá del bajo rating: los resultados COVID-19 positivos de Roxy Vázquez y Claudia Fontán -quien renunció luego de cumplir el aislamiento- y los rumores de peleas entre Soledad Silveyra y Tete Coustarot terminaron por liquidar la propuesta de las tardes que no le escapó a las polémicas.

"Ustedes dirán por qué estamos felices las mujeres... Estamos felices porque estamos hermanadas, aunque hay un dolor que es la pérdida de la fuente de trabajo, sobre todo de los que están detrás de cámaras", señaló Silveyra. Jimena Grandinetti sumó: "Nos conocimos en un momento especial y nunca pudimos darnos un abrazo". Con una mirada triste, aunque luciendo una sonrisa, Vázquez aseguró: "Estamos como las viudas negras".

De su lado, María Julia Oliván admitió que le costó aceptar el trabajo e hizo una profunda reflexión: "Hacía dos años que no estaba en tele porque mi hijo tiene autismo y decidí acompañarlo. Hizo progresos, entonces acomodamos las cosas en casa porque yo también necesitaba un poco de aire. Fue muy especial compartir con ustedes".

Durante todo el programa, las conductoras se homenajearon y recorrieron sus trayectorias. "A los 9 años inventaba historias con mi hermano, pero ser actriz era 'cacherio', palabra que entonces se usaba mucho y significa 'grasa'. Darío Vittori me puso un lápiz en la boca para aprender a vocalizar porque yo hablaba como mi adorada Graciela Borges, muy de Recoleta o Barrio Norte. Y le debo mi carrera a Zelmar Gueñol me llevó al entonces Telenoche a hacer una prueba y me tomaron. Tenía 12 años. Y a las 15 hice una película con Palito Ortega, después con Sandro y no paré", comentó "Solita", emocionada.

Para cerrar la transmisión, las "Mujeres" de El Trece se despidieron bailando al ritmo de Karina "La Princesita", la invitada al programa.