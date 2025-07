Llanto en LAM por el comunicado que paralizó a Nazarena Vélez: "Me duele"

Llanto en LAM por el comunicado que paralizó a Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez atravesó un momento de dramatismo y tensión en LAM (América TV) cuando la mediática Evelyn Von Brocke la confrontó por una deuda del pasado y provocó su llanto desconsolado. El comunicado que provocó las lágrimas de la "angelita" y el trasfondo de su pelea con la ex esposa de Fabián Doman.

La riña entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke se generó por un episodio del pasado de Nazarena, cuando debió afrontar el pago de las deudas de su esposo Fabián tras su suicidio. "Y, aparentemente, el hombre le debía dinero a Von Brocke. "Era un momento en el cual yo la estaba pasando muy mal y tenía que salir a laburar. Me esforcé para pagar y que esto no pase. Repito, yo trabajo por la guita. Entonces yo tampoco le cagué guita a nadie. Ella dijo que necesitaba la plata, dejándome a mi como una mierda cuando ella cobró hasta el 19 de diciembre. Es decir, que solo le quedó una quincena que fue cuando después falleció Fabián".

"Estoy peleando por una pequeña deuda que para mi, en ese momento, era un montón porque trabajaba de lunes a lunes, me había separado así que realmente lo necesitaba", había expulsado Evelyn en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) reclamándole a Nazarena Vélez $12.000 que nunca le habrían pagado. "Ellos (por la Asociación Argentina de Actores) no reconocen ningún otro pago más y dicen, hasta el día de hoy, no saber que paso ni donde está la plata", siguió la mediática.

El tema no quedó ahí y en LAM Nazarena Vélez se quebró en llanto y discutió con Evelyn, logrando que Ángel de Brito intercediera en la pelea: "Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tené un poquito más de empatía por la gente porque fuiste muy mala mina. Te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hicieras el escrache que me hiciste. De verdad, me pareces mala leche". "Vos deberías haber tenido la empatía", la cruzó Von Brocke antes de que Nazarena le espetase que "le chupara las dos tetas".

El comunicado que quebró en llanto a Nazarena Vélez

Luego de la pelea, Ángel de Brito le avisó a Von Brocke que la Asociación Argentina de Actores iba a lanzar un comunicado por la supuesta deuda de Nazarena Vélez: "Evelyn atención, la Asociación Argentina de Actores mañana va a sacar un comunicado aclarando que Nazarena Dora Vélez no le debe un centavo a Evelyn Von Brocke". Esta información quebró en llanto a la "angelita", quien debió ser asistida por sus compañeros: "No te pongas mal Naza por qué te da la razón, está es la contadora de Naza que asegura que Evelyn habló al dope".

"Me acaban de llamar de Actores, por qué mañana van a sacar una aclaración porque ella no debe nada en Actores, tiene todo pago", explicó Nazarena secándose las lágrimas. "Todo este tema me duele, me sensibiliza", cerró, visiblemente afectada por la situación.