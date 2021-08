Lizy Tagliani quebró en llanto en el aire de Trato Hecho: "Siempre lo supe"

La conductora del exitoso programa de Telefe no pudo contener las lágrimas y protagonizó un momento realmente emotivo en el aire de Trato Hecho. Lizy Tagliani, completamente quebrada en vivo.

La conductora Lizy Tagliani protagonizó un inesperado momento en el aire de Trato Hecho, programa que conduce en Telefe. Es que, frente a las cámaras, no pudo evitar quebrar en llanto y no contuvo las lágrimas ante el relato del participante que se encontraba jugando por el premio mayor.

Maximiliano, joven que terminó llevándose 350.000 pesos, se tomó un momento para agradecerle a Lizy Tagliani por la fuerza que le dio para afrontar un momento crucial de su vida personal: "Desde muy chiquito siempre supe que era gay, pasé una infancia muy difícil. Siempre traté de ocultarlo por lo que dirían los demás. Siempre me sentía retraído. A raíz de eso, soy medio tartamudo, y con el paso del tiempo cuando le conté a mi mamá, me quiso mandar al psicólogo".

"Después de un tiempo mi mamá lo aceptó, lo tomó bien y después decidí decirle a mi papá. Pensé que lo iba a tomar muy mal porque no teníamos relación. Pero cuando se lo dije, él estaba mirando en el televisor y me dijo: 'Yo me puedo meter en tu vida, sí, pero no me puedo meter en tus sentimientos'. A partir de ahí empezamos a tener una relación padre e hijo", agregó el joven, ante la mirada emocionada de Lizy Tagliani.

Maximiliano es el participante que hizo llorar a Lizy Tagliani en Trato Hecho

Ya con la conductora inducida en un mar de lágrimas, Maximiliano continuó: "Yo siempre te veía donde estés porque cada vez que vos hablabas y te expresabas me ponías en un lugar seguro y me daba tranquilidad de que en algún momento podía salir adelante con esto. Hasta que dije basta. Dije 'Esta mujer es como es y todo el mundo la quiere por su humildad y transparencia'. Gracias a como sos y como te expresas me diste la fuerza a mí para que yo decida dejar de fingir sin importar que me digan porque estoy cansado".

Tras su relato, Maximiliano volvió a agradecerle a Lizy Tagliani ante la presencia de su padre y de su hermana. Al no poder abrazar a la conductora, el joven participante decidió hacer un choque de puños con quien fue una de sus inspiraciones para lograr ser él mismo y poder vivir con tranquilidad.