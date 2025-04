Lilia Lemoine confirmó lo que todos pensaban de la separación de Milei y Yuyito: "Es"

Lilia Lemoine terminó confirmando lo que muchos pensaban de Milei y Yuyito González.

Tras la separación de Javier Milei y Yuyito González, mucho se habló en diferentes programas de espectáculos especulando sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, hubo algo más: diferentes personalidades opinaron de lo sucedido, y entre las protagonistas estuvo Lilia Lemoine. Para sorpresa de muchos, la política terminó por confirmar lo que muchos pensaban del romance que terminó hace pocos días.

"Lamento que no haya funcionado pero pasa. Es gente buena que se quiere, de pronto que decida no estar más junta es algo habitual, nos pasa a todos", aseguró Lilia Lemoine, en consonancia con muchísimas personas que realmente apostaron al amor que el Presidente tuvo con Yuyito González durante nueve meses.

Al ser consultada sobre el amor que siente por Javier Milei, Lilia Lemoine respondió en C5N: "No dije platónico. En todo caso, 'el amor de mi vida', pero de mi lado. Cabe aclarar eso para una persona que está en pareja que, en todo caso, hubiera sido mi gran amor pero no viceversa".

Yuyito González habló tras el anuncio de separación de Javier Milei

Yuyito González reveló que se separó de Javier Milei tras meses de relación y hace algunas horas volvió a hacer un descargo público sobre las críticas que recibió. La exmodelo habló en su programa de televisión de su ruptura amorosa con el Presidente y contó cómo se siente en este momento de su vida.

La presentadora del canal de cable Ciudad Magazine dio a conocer que la decisión habría sido de común acuerdo con Javier Milei en su descargo al respecto, pero recientemente se refirió a aquellos que la acusan de estar en una postura engreída: "Les quiero decir algo, el tema del pony es un símbolo, no es por quién vos puedas tener al lado o no puedas tener a lado. Cuando hablo del pony es porque me siento empoderada, soy una mujer que se autovalora, tengo a Dios a mi lado, tengo autoestima", comenzó González.

"El tema del pony tiene que ver con eso, no con circunstancias de tu vida: en qué trabajo estás, si te ven, no te ven, si te quieren, no te quieren, si tenés pareja, no tenés pareja. Entonces, subite al pony y amigate con el pony de otros", continuó la exmodelo. Y siguió: "La gente que no se valora a sí misma le genera rechazo que otra persona se sienta empoderada. Yo lo simbolizo con el pony. Y dicen ‘se subió al pony’. yo sé lo que soy, sé mis valores, mis límites. Y sé cuándo ponerlos. También voy a tener acá a una princesa. Y voy a traer una foto de mis ovarios porque ¡saben los ovarios que tengo!".