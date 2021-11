Leonor Benedetto recordó su noviazgo con Santo Biassati y lo destrozó: "Bodrio espantoso"

Leonor Benedetto fue como invitada a Los Mammones, habló de sus relaciones amorosas del pasado y disparó con todo contra Santo Biasatti.

Leonor Benedetto estuvo como invitada en Los Mammones, recordó su romance con Santo Biasatti y dejó una polémica definición sobre sus noviazgos. "No me gusta vivir de recuerdos", aseguró la histórica actriz argentina en charla con Jey Mammón, con quien también charló sobre su extensa carrera, su presente económico, su vida y los éxitos que protagonizó.

Con su labor en Los Mammones, Jey Mammón se convirtió en uno de los presentadores más exitosos de la televisión argentina actual. Con su humor y buena onda, suele lograr declaraciones muy sinceras y picantes de sus invitados, que se relajan durante sus visitas al programa de América TV. Así sucedió con Leonor Benedetto en la emisión del martes de Los Mammones, donde la histórica actriz dejó algunas revelaciones inesperadas y sin filtro.

Además de hacer un repaso por su extensa y exitosa carrera artística, Jey Mammón le preguntó a la actriz por sus relaciones amorosas. En medio de la sección Las 24 a las 24, donde el conductor pide a su invitado que conteste por sí o por no con unas paletas, Mammón quiso saber sobre qué le pasaba a Benedetto cuando le hablaban de sus relaciones. "Me aburren", se sinceró la actriz. "No creo que Santo Biasatti sea divertido. No me lo imagino, por eso quiero saber si lo era", redobló la apuesta el conductor, picante.

Sincera, Leonor Benedetto replicó: "Y no, no lo es". "Yo no he tenido a casi nadie que haya sido un cago de risa. No me divertí con ningún hombre", agregó ácida la reconocida actriz. Pero eso no fue todo porque Benedetto disparó con todo contra sus exparejas. "Fueron todos un bodrio espantoso", aseguró la actriz, provocando las carcajadas de todos en el estudio de América TV. De todos modos, la invitada se encargó de aclarar que el humor no era algo primordial para ella. "No busco a un hombre que me haga reír", se sinceró.

Para cerrar sus declaraciones sin filtro sobre su pasado amoroso, Leonor Benedetto reconoció que no es una persona nostálgica. "Yo en general no sé si tengo recuerdos hermosos porque no me gusta vivir de recuerdos tampoco. Soy cero nostalgia. Miro para atrás y los pongo a todos en fila y pienso 'ay Dios mío de lo que me salvé'", aseguró con sinceridad la reconocida actriz.

La anterior revelación de Benedetto sobre su romance con Santo

En el 2016, durante una entrevista con Catalina Dlugi -excompañera de Biasatti- por La Once Diez (AM 1110), Benedetto ya había hablado de esta particular relación: “Algo hubo con Santo… Muy cortito. Yo en general he tenido, aunque fueran cortas, relaciones verdaderas. Lo que me causa atracción, en general, es la inteligencia, aunque dure una semana. Y Santo es un tipo realmente inteligente”.