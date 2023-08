Le soltaron la mano: en TN contaron qué hizo Macri con la plata que le prestó el FMI

Los periodistas cuestionaron al gobierno de Mauricio Macri por su manejo el dinero del Fondo Monetario Internacional. Conductores de TN fueron lapidarios con el expresidente argentino.

Varios periodistas de TN dieron a conocer el manejo que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri con el dinero del endeudamiento con el FMI e hicieron una grave acusación hacia el empresario. Dominique Metzger y Nacho Otero fueron tajantes en sus opiniones sobre lo sucedido en la anterior gestión presidencial.

"¿Qué hicimos con esa plata? ¿Dimos más trabajo, apoyamos a la industria?", soltó Metzger en diálogo con Otero y éste respondió con una fuerte afirmación. "No sucedió", sostuvo el periodista. En ese momento, Dominique Metzger se refirió a la información que ha circulado en el último tiempo respecto del manejo de la deuda con el FMI y sumó: "De hecho, hay muchos que dicen que el macrismo pidió toda esa plata para sostener esta bicicleta financiera que hubo y la gente que podía se compraba dólares a un precio muy bueno. No se hicieron cuestiones que quedaron".

Metzger aseguró que Argentina hace años que no crece y utilizó ese dato para señalar que no se hizo ninguna obra con el dinero del FMI. "Una cosa es endeudarse par hacer la ruta 3 autopista, para hacer la ruta 5 autopista, para hacer el gasoducto. Eso es una forma de endeudamiento. Te endeudás para generar una infraestructura y hacés algo productivo, el tema es que no ha sucedido eso", cerró Otero.

