Laura Ubfal se hartó de Coti en el último debate de GH: “Sos una maleducada”

La correntina se peleó con la periodista en pleno debate de Gran Hermano. Laura Ubfal y Coti Romero se dijeron de todo en medio de la emisión de Telefe.

Laura Ubfal y Coti Romero se dijeron de todo en el debate de Gran Hermano después de que Marcos Ginocchio se convirtiera en ganador del reality show de Telefe. La periodista y la influencer discutían sobre un tema relacionado a Julieta Poggio, con quien la joven se peleó dentro de la casa.

Ubfal le había hecho una pregunta a Julieta en relación a la traición que la tercera finalista sintió por parte de Coti cuando la correntina votó a ella y a Daniela. Cuando la periodista hizo la pregunta, Coti interrumpió el momento para aclarar un detalle y limpiar su imagen, ya que señaló que lo que dijo Ubfal no era cierto, y así comenzó el altercado.

Coti: Señora Laura

Laura: Quiero que conteste Juli

Coti: No, pero yo tenía que contestarle a ella. Usted se metió

L: Sos muy maleducada, dejá hablar a Juli

Julieta: A mí me dolió porque sentí que fui muy buena con Coti desde un primer momento, siento que estuve cuando ella estuvo mal, siento que éramos amigas, que le hacía los rulos. Y me dolió porque yo no comparto ese juego y siento que como un fue en el juego es en la vida.

C: Yo te expliqué una vez Laura, pero creo que no lo entendiste así que te voy a explicar de nuevo: cuando hice esa jugada yo no quería ir en contra de las mujeres. Yo quería sacar a Romina, no a vos ni a Daniela.

Coti le reprochó a Julieta que habría dicho que ella le tenía envidia y le aclaró que no tenía anda que envidiarle y que, a pesar de que es hermosa e inteligente, ella siento que está en un gran momento personal también.

