Laura Ubfal reveló quiénes son las parejas que están "acomodadas" en el Bailando

La periodista de espectáculos analizó la primera semana del Bailando y arremetió contra el jurado por "tratos diferenciales" en el certamen.

Laura Ubfal soltó una ácida crítica al Bailando 2023 y apuntó directo contra los jurados del programa de Marcelo Tinelli por "acomodos" entre las parejas que ya bailaron su primer ritmo. "Digo siempre la verdad", denunció la periodista de espectáculos, abriendo un picante tema de debate en la mesa de analistas del certamen.

En El debate del Bailando -un formato sospechosamente copiado a Gran Hermano que se emite por América TV los fines de semana- la conductora Denise Dumas soltó una teoría que despertó interés en sus compañeros de panel, ya que hace referencia a supuestos "acomodos" del jurado para con algunos famosos que pasaron por la pista. “¿No les parece que en el jurado están abusando de la confianza que tienen con los participantes de antes? Y son más cuidadosos y cholulos como con Juli Castro”, soltó la esposa de Campi en una acusación directa a Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino por sus puntajes muy bajos a algunas figuras como Noelia Pompa, bicampeona de la competencia, en comparación con debutantes, influencer y exs Gran Hermano.

“Pero olvídate de Juli Castro, pensá en el Conejo y Coti, ella estuvo bárbara, tan bien como Morena o Castro, las chicas nuevas. Las tres bailaron lo mismo. Ella (Juli) será porque es la hija de Momi Giardina, qué se yo. No digo que está acomodada, para nada, pero la conocen de chiquita", sentenció Laura Ubfal, sumándose a los dichos de Denise.

Acto seguido, Laura Ubfal soltó una lapidaria sentencia contra los supuestos famosos que tendrían un tratamiento diferencial por parte del jurado: "¿Qué quieren que les diga? Yo digo siempre las verdad, les guste o no les guste”. Por el momento ninguno de los involucrados en la polémica salió a contradecir a la periodista o a aportar un punto de vista diferente.

Flavio Mendoza le soltó la mano Tinelli y dijo lo que todos piensan de él: "Cada uno hace"

En Twitter, se armó revuelo por un hecho vivido en la emisión del viernes 8 de septiembre en el Bailando 2023 que se convirtió en tendencia. Se trata de la participación de la pequeña hija de Floppy Tesouro, la artista que supo ser participante del programa años atrás. Por su parte, Flavio Mendoza no le escapó a esto y es por eso que se expresó duramente contra el "Cabezón".

"Que mal dejar que un niño de 6 años hable así en televisión. No es gracioso. Cada uno hace y cría como puede pero no me parece correcto", lanzó el bailarín. Esto se dio porque la niña tuvo un intercambio de palabras con Marcelo Tinelli que el público consideró polémico, incluido Flavio Mendoza.

En otro tuit volvió a cargar contra el conductor y gerente de programación de América TV. "Hay personas que toman que es divertido que un niño hable como un grande. A mi me parece mal. El niño es niño. Como los adultos que le dicen a los niños '¿tenes novia/novio?' Déjense de joder. Pregúntenle a qué quieren jugar, la educación pasa por los adultos y la culpa es nuestra cómo educamos", soltó. El posteo tuvo decenas de comentarios y por el momento, Tinelli no salió a responderle por ninguno de sus canales de comunicación.