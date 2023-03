Laura Ubfal estalló contra los finalistas de Gran Hermano

La periodista de espectáculos y analista de Gran Hermano publicó una dura reflexión a pocas horas de la final de Gran Hermano y levantó una polvareda de comentarios críticos hacia su postura.

A pocas horas para la esperada final de Gran Hermano (Telefe), la periodista de espectáculos Laura Ubfal disparó artillería pesada contra la decisión de los televidentes de dejar en esta instancia del juego a Marcos, Julieta y Nacho. Con una afilado tuit, la analista de El Debate levantó una polvareda de reacciones críticas hacia su postura.

La polémica se inició cuando Laura Ubfal decidió hacer una reflexión sobre la final de Gran Hermano y su opinión en torno a los participantes que se disputan el premio de 15 millones de pesos y una casa, sin prever el tremendo impacto que tendría su postura en miles de televidentes. "La gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta. Que gane el mejor. Gran Hermano ya gano el corazón de todos", remarcó la periodista desatando una ola de comentarios a favor y en contra.

Anamá Ferreira se mostró horrorizada con la ironía de Laura Ubfal

Aunque con su tuit la periodista hizo hincapié en cómo votó la gente, cientos de tuiteros aprovecharon el sinceramiento irónico para hacer memes y lanzar todo tipo de reacciones que tergiversaron el sentido de sus palabras. De hecho, una de las figuras mediáticas que cayó en la literalidad del mensaje fue Anamá Ferreira, quien se mostró horrorizada con el comentario de Ubfal: “Sinceramente, me da tristeza cuando una periodista dice ‘una sociedad blanca y perfecta’. Estamos hablando de racismo, porque no quedaron morochos a la final. Ya tiene que actuar de oficio algún juez o el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)”. "Por suerte no te tengo adelante mío ahora ,en Brasil estaría presa o pagando una multa de 950 mil dólares", agregó arrobando la cuenta oficial del Inadi.

Tras la polémica que sigue sumando comentarios dispares, Laura decidió no volver a referirse al tema e ignorar los ataques de algunos tuiteros, que pidieron que en una próxima edición de Gran Hermano pueda "nominarse" a los analistas en un claro signo de desagrado hacia la periodista.