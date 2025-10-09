Las primeras imágenes de Thiago Medina tras ser dado de alta

Thiago Medina recibió el alta médica tras 28 días de internación.

Después de 28 días de internación y tres cirugías que mantuvieron en vilo a su entorno, Thiago Medina fue dado de alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El joven de 22 años, que sufrió un grave accidente en moto a fines de septiembre, fue captado por las cámaras en un momento muy esperado: su salida del centro de salud.

Las primeras imágenes muestran a Thiago visiblemente más animado, vestido con ropa cómoda y una sonrisa tímida. Según el protocolo hospitalario, el ex Gran Hermano fue trasladado en silla de ruedas hasta la puerta del establecimiento, pero enseguida pidió ponerse de pie para hablar con la prensa, en un gesto que emocionó a todos los presentes.

“Cuando me dieron el alta, lo único que pensé fue en mis hijas. Es lo que más quiero”, expresó frente a los micrófonos, haciendo referencia a las gemelas Aimé y Laia, fruto de su relación con Daniela Celis, quien lo acompañó durante toda su internación. Aún con visibles signos de cansancio, Thiago se mostró sereno y conmovido al hablar sobre lo vivido. “Cambiaron muchas cosas. Te cambia la manera de pensar y de disfrutar la vida”, dijo, al recordar los días en los que su estado de salud era crítico.

Thiago Medina salió del hospital en silla de ruedas.

Un reencuentro muy esperado

Minutos después de hablar con los medios, Thiago fue abrazado por su familia, que lo acompañó hasta el vehículo que lo llevaría a su casa. Desde el entorno del joven contaron que su prioridad será reencontrarse con sus hijas y continuar su recuperación en un ambiente tranquilo. “Él tiene mucha fuerza de voluntad y eso fue clave. Los médicos no pueden creer su avance”, había expresado días atrás Daniela Celis, al confirmar que el papá de sus hijas estaba fuera de peligro.