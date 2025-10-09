La tajante decisión que tomaron los médicos con Thiago Medina.

Casi un mes después del accidente en moto que dejó a Thiago Medina en terapia intensiva durante semanas, los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, tomaron una tajante decisión.

Finalmente, el ex participante de Gran Hermano recibirá el alta este jueves al mediodía. La noticia la anunció la ex Gran Hermano Daniela Celis, ex pareja de Thiago Medina y mamá de sus dos hijas.

"Llegó el día tan esperado. ¡Esto es gracias a ustedes! A cada profesional, al cielo y a todos los que enviaron fuerzas y energías", escribió Celis en su cuenta de Instagram. Desde el 12 de septiembre, la influencer actualizó día a día el estado de salud de Thiago.

El parte médico de Thiago Medina

En otra historia, Daniela Celis compartió el parte médico que informó el alta del ex Gran Hermano. "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha. El alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno", indicaron las autoridades médicas.

"Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería", continuaron y concluyeron: "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar con su recuperación extrahospitalaria".