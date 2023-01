Las mujeres de Gran Hermano recordaron filosas a Coti: "Amiga traidora"

Las chicas de Gran Hermano se acordaron de Coti Romero cantando una picante canción.

Las mujeres de Gran Hermano recordaron a Coti Romero durante el cumpleaños de Romina con una picante canción. La correntina fue una de las participantes más polémicas de la actual temporada del popular reality de Telefe y sus compañeras no dudaron en hacer mención a ella durante una canción en particular en el festejo de la exdiputada.

Coti Romero dejó la casa más famosa del país hace solo unas semanas, en medio de una fuerte polémica. Es que en sus últimos días en la casa, la correntina fue increpada por varias compañeras que la tildaron de "traidora" y "mentirosa" por la estrategia que llevó a cabo y que terminó con la eliminación de Daniela. Eso marcó un antes y un después en la relación de las chicas de la casa, que decidieron apuntar contra Coti, quien se terminaría yendo al poco tiempo.

Si bien ya pasaron varias semanas desde que la correntina dejó la competencia, lo cierto es que las mujeres que quedaron en Gran Hermano no olvidaron su "traición". Mientras se divertían cantando en el karaoke que Romina pidió por su cumpleaños, Julieta, Daniela, La Tora y la exdiputada se pusieron a cantar "Amiga traidora" de Ángela Leiva. Y en medio de la canción, Romina tiró un "queso rachaaaado" con la tonada de la correntina, lo que inmediatamente hizo estallar en carcajadas al resto de la casa.

Divertido, Alfa siguió con el tema de cumbia e imitando el acento de Coti. Lejos de mostrarse afectada por lo que sucede en la casa de Gran Hermano, en las últimas horas se filtró que la correntina está haciendo muy buen dinero en dólares en sus redes sociales gracias a la fama que consiguió en el programa más visto de la televisión argentina.

La Tora se picó con Camila y le dijo lo que todos piensan en Gran Hermano

Lucila "La Tora" y Camila Lattanzio protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano después de que la segunda nominara a la primera. Lucila "La Tora" acusó de falsa a su compañera y se retiró de la habitación enojada tras la discusión.

"Yo nunca en mi vida dije que ustedes me hacía bullying, ni lo voy a decir porque es mentira. Yo me llevo bien con las chicas, que no me lleve bien con vos es otra cosa. Para mí es meter cizaña", le dijo Camila a Lucila en a habitación de las mujeres, donde también se encontraban Julieta, Daniela y Romina. "La Tora" le respondió y así comenzó una picante discusión.

"Pero vos sos re copada. Cuando me votás querés que te chupe el culo, que esté todo bien, ¿pero vos estás loca?", lanzó. "¿Por qué no te puedo votar?", preguntó sorprendida Camila. Las tensiones continuaron y la oriunda de Berazategui se retiró de la habitación con un comentario letal: "Va muy bien la convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo nada. Andrea del Boca un poroto".