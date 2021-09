Las inyecciones que se aplicó Susana Giménez para "salvarse" del coronavirus

Qué tratamiento recibió Susana Giménez cuando estaba en terapia intensiva por coronavirus y cuánto costó aproximadamente.

Susana Giménez contó cómo fue su experiencia con el coronavirus y qué medicación la salvó cuando estuvo internada en terapia intensiva en Punta del Este, Uruguay. La diva de Telefe contrajo el virus al día de siguiente de haber recibido su segunda dosis de Pfizer, por lo que se habría infectado unos días antes de esta segunda aplicación.

Susana estuvo dos semanas internada en el Sanatorio Cantegril por una neumonía bilateral y a punto de necesitar un respirador. Esto último le daba tanto miedo que le pidió a los médicos que la dejaran morir llegada esa instancia. “En el Cantegril me dieron todo lo mejor que me podían dar y me salvaron en realidad dos inyecciones muy impresionantes, fuertes y caras que consiguieron en el sanatorio y me las pusieron”, sentenció.

“Para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID que me hizo tanto bien, se llama Tocilizumab”, publicó Susana Gimenez más tarde en su cuenta de Twitter. Sin embargo, concientizó sobre algo muy importante: que cada cuerpo reacciona diferente y que no pueden ser aplicadas sin la orden de un médico. “Por favor, tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable solo para ciertos casos de la COVID-19”, añadió.

El año pasado, el precio de una ampolla de Tocilizumab de 200 mg ronda los 554 dólares y se estima que los pacientes necesitan alrededor de 600 mg. En total, el tratamiento para el Covid que recibió Susana Giménez costaría aproximadamente unos 1660 dólares, para empezar a hablar.

En diálogo con Teleshow, la doctora Mariana Lestelle explicó que el Tocilizumab se aplica a través del suero en combinación con Dexametasona, recién al quinto día de internación, en casos en donde el coronavirus ya está muy avanzado y el oxígeno extra no le es suficiente a un paciente. “Se suma al tratamiento que recibió anteriormente. No es magia”, sentenció Mariana, y agregó que “es carísimo”.

Susana Giménez fue víctima de un robo esta semana

Recientemente, se supo que le robaron un objeto muy particular a Susana Giménez: su peluca rubia. Aunque tiene varias, esta es la que más usaba y tenía un valor de 1500 dólares aproximadamente. En Los Ángeles de la Mañana (LAM), contaron que el único sospechoso hasta el momento es Osvi, su peluquero nuevo, pero hasta ahora no hay ninguna prueba.

Ante este inexplicable hecho, Giménez mandó a hacerse una peluca nueva de urgencia. “Desapareció de la peluquería. Susana no tiene solo una, tiene varias, colecciona. Pero hay una específica, una de las que más usaba, que desapareció”, contó Mariana Brey. “Susana ya se mandó a hacer otra y el viernes de la semana pasada lo llamó a Miguelito (su viejo peluquero) para encargarle una nueva peluca”.