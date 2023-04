Las hermanas de Julieta Poggio confirmaron lo que todos pensaban: "No se baña"

Las hermanas de Julieta Poggio expusieron un detalle escatológico sobre la bailarina y sus hábitos de higiene.

Las hermanas de Julieta Poggio, participante de Gran Hermano (Telefe), confirmaron el rumor que se corrió en la casa más famosa del país sobre la higiene de la bailarina: que no se baña todos los días.

Esta versión comenzó luego de reiteradas ocasiones en las que los "hermanitos" le insistieron a Julieta con que se bañara y dijeron en voz alta que la joven no se bañaba hace varios días. Lejos de negarlo, la bailarina se rió y a partir de entonces, los televidentes la tildaron de sucia.

Ahora, Julieta estuvo en A la Barbarossa (Telefe) junto a sus hermanas, Camila y Lola, y jugaron a un juego que consistía en responder diferentes preguntas sobre las tres. "Les voy a hacer unas preguntitas para ver cuánto se conocen", explicó Georgina. La primera pregunta fue cuál de las tres vive más pendiente de las redes sociales. Lola respondió "Camila", Julieta "Lola" y Camila "Julieta".

Otras preguntas fueron quién era la más llorona, la más mentirosa, la más rencorosa, la más divertida, la que más se mira al espejo, la que menos tareas domésticas hace, entre muchas otras. Finalmente, llegó la pregunta más esperada: "¿Cuál de las tres es la que menos se baña?". Julieta respondió que era Camila, mientras sus dos hermanas la mandaron al frente y respondieron "Julieta".

"En Gran Hermano te mandaron a bañarte en un momento...", le respondió Georgina. "No me pararon de joder con eso, yo te explico: yo el pelo no me lo lavo todos los días porque le hace mal. Y el cuerpo también, día por medio", explicó. "Yo también, el pelo me lo lavo día por medio", reconoció la conductora. Miles de usuarios de las redes repostearon el video y volvieron a tratar de "sucia" a la exhermanita.

Nacho Castañares mandó al frente a Julieta en Gran Hermano: "No puede ser tan sucia"

En uno de los episodios, Nacho Castañares reveló frente a sus compañeros que Poggio había pasado dos días enteros sin bañarse, incluso después de haber hecho actividad física. "¿Juli se bañó ayer después de la prueba?", le preguntó Nacho a sus compañeros. "No", respondieron Walter "Alfa" Santiago y Lucila "La Tora" Villar a coro. "¡Es terrible! Odia bañarse, no puede ser tan sucia", se quejó el joven. "Es una hija de puta", señaló "La Tora", y agregó que a la joven "no se le engrasa el pelo", incluso después de días sin bañarse.

"¡Pero igual te tenés que bañar, no porque se te engrase el pelo! Sino, Maxi no se bañaba nunca", afirmó Nacho. "Yo el pelo me lo lavo cada dos o tres días porque se me seca, pero el cuerpo me lo lavo todos los días", agregó Romina Uhrig. Esto generó una gran indignación en las redes y el status de Poggio comenzó a bajar desde entonces.