Julieta Poggio se confesó en Gran Hermano y sorprendió a todos: "No puede ser tan sucia"

Un integrante de Gran Hermano mandó al frente a Julieta Poggio y filtró un detalle desagradable.

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue duramente señalada por sus compañeros de la casa por no cumplir con hábitos de higiene básicos.

A tres meses y medio del inicio de la competencia, la convivencia se vuelve cada vez más difícil de sostener. Es por esto que "los hermanitos" se pelean cada vez más, a medida que se van conociendo sus defectos y sus virtudes entre todos.

Julieta estuvo dos días enteros sin bañarse y sus compañeros no tardaron en criticarla y tildarla de sucia, especialmente porque después de la prueba semanal, un desafío físico en el que todos transpiraron bastante, la modelo tampoco se metió en la ducha.

"¿Juli se bañó ayer después de la prueba?", preguntó Nacho Castañares. "No", respondieron Walter "Alfa" Santiago y Lucila "La Tora" Villar a coro. "¡Es terrible! Odia bañarse, no puede ser tan sucia", se quejó el joven. "Es una hija de puta", apuntó "La Tora" sin tapujos, y agregó que a Julieta "no se le engrasa el pelo", por lo que puede estar varios días sin bañarse y nadie lo notaría.

"Pero igual te tenés que bañar, no porque se te engrase el pelo. Sino, Maxi no se bañaba nunca", sostuvo Nacho, en referencia al cordobés, que es completamente calvo. "Yo el pelo me lo lavo cada dos o tres días porque se me seca, pero el cuerpo me lo lavo todos los días", sumó Romina Uhrig, una de las amigas más cercanas de Julieta.

Minutos atrás, Poggio estaba en el patio contándoles a sus compañeros que había pasado casi tres días sin bañarse. Daniela Celis, su amiga, quien volvió a ingresar al reality luego de haber salido por algunos días, supo inmediatamente que los televidentes iban a condenarla por no bañarse y le aconsejó: "No lo digas en voz alta, que nadie te escuche. Secreto, secreto. No lo repitas".

El video viral de Julieta Poggio que generó asco en las redes sociales

Esta no es la primera situación escatológica que deja expuesta a Julieta. Apenas un día atrás, se viralizó un clip suyo en el que aparece acostada antes de irse a dormir, hurgándose la nariz, sacándose los mocos y pegándolos en el acolchado.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes la destrozaron y su nombre se convirtió en tendencia en Twitter. Por otro lado, sus fanáticos más fieles pidieron que tengan piedad por la joven y la defendieron a capa y espada.