Las graves amenazas de Claudio Paul Caniggia contra Yanina Latorre: "La cago a trompadas"

La esposa de Diego Latorre contó en LAM el violento episodio que vivió con el Pájaro Caniggia. Los detalles del conflicto que se inició en los vestuarios de Boca Junios.

El supuesto vínculo entre Charlotte Caniggia y Fernando Pérez Algaba, alias "Lechuga", el empresario que apareció descuartizado hace algunas semanas en Lomas de Zamora, fue uno de los temas de la última emisión de LAM. Pero lo que sorprendió a todos fue que Yanina Latorre recordó las violentas amenazas que recibió de Claudio Paul Cannigia.

Charlotte fue abordada por una de las cronistas del programa conducido por Àngel de Brito, pero la mediática se negó a dar declaraciones. La panelista contó que en una charla que tuvo con la participante del Bailando 2023 le reconoció que conocía al hombre asesinado y lamentó que haya queda envuelta en la investigación. “No es por bancar a Caniggia, no nos llevamos bien. De hecho me ha amenazado con matarme un montón de veces” lanzó de repente Yanina, mientras el conductor agregó un irónico “Tranqui”.

A continuación, la angelita dio detalles de lo sucedido. “Un día lo llamó a Diego y le dijo ‘si no la cagas a trompadas vos, la cago a trompadas yo'", relató y dirigiéndose al conductor señaló "¿Te acordás cuando lo llamó a Diego?" . "Diego no es mi dueño, no sabe ni lo que pasa”, aclaró.

Cuando el periodista quiso saber cuál fue la respuesta del exfutbolista, Latorre recordó: “Diego me dijo que deje de pelear". De inmediato, contó que "en realidad, Analía había dicho algo de ellos, se confundió". "Lo llamó a Diego y lo puteó. Yo no había abierto la boca”, subrayó.

Por último, Yanina Latorre comparó al pájaro Caniggia con Maradona en sus momentos de furia, a quienes conoció cuando su marido compartió el vestuario de Boca en la década '90. “Diego Maradona cuando se calentaba me llamaba a mi, no lo llamaba a Diego. Pero Caniggia cuando se enoja le dice que lo van a arreglar entre hombres”, concluyó.

Piden citar a declarar a Charlotte Caniggia en la causa del empresario descuartizado

El abogado de la familia de Fernando Pérez Algaba, el empresario que fue encontrado descuartizado en el interior de una valija en el partido de Lomas de Zamora en julio pasado, solicitó que Charlotte Caniggia sea llamada a declarar. El pedido se hizo efectivo luego de que uno de los imputados mencionó a la hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis le había prestado al asesinado un departamento para que realizara operaciones bursátiles.

El letrado Javier Baños, representante de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de “Lechuga”, solicitó el pasado martes al fiscal Marcelo Domínguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, que cite a declarar a la hija del exfutbolista. Fuentes judiciales confiaron a Télam que el pedido del particular damnificado se debe a que el comisario Horacio Mariano Córdoba, uno de los ocho detenidos por el crimen del empresario, la mencionó en su declaración indagatoria. El fiscal Domínguez aún no se expidió sobre el pedido realizado por el particular damnificado.

Días atrás, tras conocerse la declaración de Córdoba, Alejandro Cipolla, abogado de Charlotte, negó en una publicación de Instagram la vinculación de la joven con el empresario asesinado y descuartizado. "Se niega cualquier tipo de vinculación por parte de la Sra. Charlotte Caniggia con el Sr. Pérez Algaba. La misma no lo conocía, por lo que es falso cualquier tipo de cercanía. Se van a iniciar acciones legales contra cualquier individuo que ensucie el buen nombre y honor de Charlotte Caniggia", indicó el letrado en el posteo.

El comisario Córdoba indicó que conocía a Pérez Algaba porque le entregó 3.000 dólares para una inversión en criptomonedas, por la que “Lechuga” prometió devolverle un interés mensual, algo que nunca ocurrió. En su indagatoria, el integrante de la Policía de la Ciudad sostuvo que el empresario lo citó en una oficina de Puerto Madero, “muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo traiding”, que según dichos de la propia víctima “se la había prestado Charlotte Caniggia”.

Con este testimonio, el abogado de la familia Pérez Algaba tomó la decisión de llamar a prestar declaración testimonial a Caniggia, "para que manifieste si conocía a Fernando Pérez Algaba, qué relación la unía y aporte toda la información necesaria respecto del departamento que facilitaba para las operaciones comerciales de la víctima”. En tanto, también pidió que la Policía de la Ciudad, a través de Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, “haga entrega de todos los elementos que eran utilizados por el comisario Córdoba, se proceda a su secuestro y se los someta a peritajes”.

El supuesto vínculo del novio de Charlotte Cannigia con el empresario descuartizado

La supuesta vinculación entre Charlotte Caniggia y Fernando Pérez Algaba salió a la luz hace algunas semanas, y el nexo sería Roberto Storino Landi, novio de la mediática. Según informó el periodista Diego Esteves en el ciclo A la Tarde la pareja de la hermana de Alex Caniggia presuntamente tenía negocios comerciales con el difunto empresario.

“Tenían una relación comercial, habrían sido socios. Todo esto estaría vinculado con negocios de autos, a la compra y venta de autos y al alquiler de autos no solo en Buenos Aires, sino también en Miami”, indicó Esteves. Sobre el tema, el periodista de América TV reveló que la pareja de Storino Landi habría visto cosas que no le cerraban: "Por ejemplo, en un galpón veinte personas vendiendo créditos financieros. Cuando empezó a ver esos negocios que no le cerraban se despegó”.

El empresario oriundo de San Miguel, quien está en pareja con Caniggia desde hace 4 años, fundó una empresa de alquiler de autos de lujo en Estados Unidos y posteriormente pudo replicar el negocio en otros lugares. "Mi trabajo es la renta de autos", había contado en una entrevista con Radio Colonia, donde fue entrevistado por una campaña solidaria para un comedor del TC Moura.