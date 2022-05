Lali habló de su relación con Messi y sorprendió a todos: "No digan boludeces"

La actriz Lali Espósito tuvo un revelador intercambio con un periodista, en donde habló de su relación actual con el futbolista de la Selección Argentina Lionel Messi.

La actriz y cantante Lali Espósito puso fin a los rumores que indican una distancia con el futbolista de la Selección Argentina Lionel Messi. "No digan boludeces", aseguró, en una confirmación reveladora.

Tras arribar al aeropuerto de Ezeiza, Lali fue interceptada por un movilero de LAM (América TV) que le preguntó sobre su vínculo actual con Messi, luego de que ella contase durante una entrevista en Europa un exabrupto que la cruzó con el futbolista, y por el cual este la habría dejado de seguir en Instagram. En la anécdota en cuestión, la artista había comentado que tenía a Lionel en su lista de mejores amigos de la red de fotografías.

"Yo tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo. Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi. Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando. Leo, si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir”, había indicado la actriz de Acusada y Sky Rojo en ese momento, desatando un vendaval de noticias en los portales de farándula luego de que sus seguidores percatasen que el astro del fútbol la había eliminado de sus amigos.

Qué dijo Lali sobre su relación actual con Messi

En diálogo con LAM (América TV) y a la salida del aeropuerto, Lali reflotó el tema y puso fin a todos los rumores con un clarísimo: “No pasó nada, Nunca me dejó de seguir. Para mi, la reina ahí es Antonella. Yo la sigo a ella para que no digan boludeces”.

