Lali Espósito habló en La Voz Argentina con la host de redes Sofi Martínez y en ese contexto soltó una frase sobre Soledad Pastorutti que sorprendió a muchos. La conductora del streaming de Telefe le consultó a la jurado por qué características de sus compañeros le gustaría tener y sus respuestas causaron revuelo.
La dinámica del juego propuesto a Lali por Sofi Martínez se basó en qué cosas de sus compañeros -Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!- ella quisiera robar si tuviera la posibilidad de hacerlo, como lo hacen con los participantes de cada team en La Voz Argentina. Así fue que la voz de Disciplina y Fanático reveló qué le gustaría tener del ícono del folklore argentino.
Cuando Martínez le preguntó a Lali a quién le robaría los movimientos en el escenario, ella respondió: "Ya quisiera tener el brazo de La Sole", en alusión al icónico revoleo de poncho que Pastorutti hace en la introducción de A Don Ata desde los comienzos de su carrera. Además, Espósito dio a conocer qué otras características les robaría a sus compañeros de La Voz Argentina: a Ale Sergi le sacaría su ojo clínico, su voz y sus outfits, a Luck Ra su carisma, a Juliana Gattas su fashion vibe y a La Sole su energía escénica.
MÁS INFO
Así está el team Lali en La Voz Argentina
-
Gabriel Franchelli
-
Lola Kajt
-
Rafael Morcillo
-
Alan Lez
-
Jaime Muñoz
-
Danilo Morais
-
Ambrosio Cantú
-
Malena Bon y Belén Muñoz
-
Iara Lombardi
-
Jerónimo Romero
-
María Paz Velázquez
-
Valentino Rossi
-
Lucas Rivadeneira
-
Francisco «Kakush» González
-
Laila Speciale
-
Aimel Salí
-
María Bernad
-
Mía Martins
-
Lucio Casella
-
Juana Falcao
-
Giuliana Piccioni
-
Santiago Maluendez
-
Valentina Otero
-
Óscar Burgos
Lali Espósito habló tras la amenaza de bomba en uno de sus shows
"Esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije: ‘Qué peligroso, qué triste la violencia’. Qué peligroso es el odio al otro y lleva al peor lugar posible. Por suerte la música y el amor se imponen", soltó Espósito ante sus miles de fanáticos. Y agregó: "Sé el esfuerzo que implica sacar una entrada. Veo muchas familias. Lo han dado todo. Gracias San Juan. Me hicieron acordar por qué hago esto y para qué lo hago. Espero que volvamos a vernos pronto. Unos locos, unas locas acá lo han dado todo, ¿eh? Lo han dado todo. Muchas gracias, San Juan. Hermoso".