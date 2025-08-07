EN VIVO
Lali Espósito contó qué le gustaría tener de Soledad Pastorutti: qué dijo

La cantante sorprendió con una respuesta en La Voz Argentina. Lali Espósito llamó la atención con sus dichos sobre Soledad Pastorutti en Telefe.

07 de agosto, 2025 | 13.49

Lali Espósito habló en La Voz Argentina con la host de redes Sofi Martínez y en ese contexto soltó una frase sobre Soledad Pastorutti que sorprendió a muchos. La conductora del streaming de Telefe le consultó a la jurado por qué características de sus compañeros le gustaría tener y sus respuestas causaron revuelo.

La dinámica del juego propuesto a Lali por Sofi Martínez se basó en qué cosas de sus compañeros -Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!- ella quisiera robar si tuviera la posibilidad de hacerlo, como lo hacen con los participantes de cada team en La Voz Argentina. Así fue que la voz de Disciplina y Fanático reveló qué le gustaría tener del ícono del folklore argentino.

Cuando Martínez le preguntó a Lali a quién le robaría los movimientos en el escenario, ella respondió: "Ya quisiera tener el brazo de La Sole", en alusión al icónico revoleo de poncho que Pastorutti hace en la introducción de A Don Ata desde los comienzos de su carrera. Además, Espósito dio a conocer qué otras características les robaría a sus compañeros de La Voz Argentina: a Ale Sergi le sacaría su ojo clínico, su voz y sus outfits, a Luck Ra su carisma, a Juliana Gattas su fashion vibe y a La Sole su energía escénica.

Así está el team Lali en La Voz Argentina

  • Gabriel Franchelli    

  • Lola Kajt    

  • Rafael Morcillo    

  • Alan Lez    

  • Jaime Muñoz

  • Danilo Morais    

  • Ambrosio Cantú    

  • Malena Bon y Belén Muñoz    

  • Iara Lombardi    

  • Jerónimo Romero

  • María Paz Velázquez    

  • Valentino Rossi    

  • Lucas Rivadeneira    

  • Francisco «Kakush» González    

  • Laila Speciale

  • Aimel Salí    

  • María Bernad    

  • Mía Martins    

  • Lucio Casella  

  • Juana Falcao

  • Giuliana Piccioni  

  • Santiago Maluendez  

  • Valentina Otero    

  • Óscar Burgos

Lali Espósito habló tras la amenaza de bomba en uno de sus shows

"Esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije: ‘Qué peligroso, qué triste la violencia’. Qué peligroso es el odio al otro y lleva al peor lugar posible. Por suerte la música y el amor se imponen", soltó Espósito ante sus miles de fanáticos. Y agregó: "Sé el esfuerzo que implica sacar una entrada. Veo muchas familias. Lo han dado todo. Gracias San Juan. Me hicieron acordar por qué hago esto y para qué lo hago. Espero que volvamos a vernos pronto. Unos locos, unas locas acá lo han dado todo, ¿eh? Lo han dado todo. Muchas gracias, San Juan. Hermoso".

