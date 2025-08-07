Lali y Soledad Pastorutti son compañeras de jurado en La Voz Argentina.

Lali Espósito habló en La Voz Argentina con la host de redes Sofi Martínez y en ese contexto soltó una frase sobre Soledad Pastorutti que sorprendió a muchos. La conductora del streaming de Telefe le consultó a la jurado por qué características de sus compañeros le gustaría tener y sus respuestas causaron revuelo.

La dinámica del juego propuesto a Lali por Sofi Martínez se basó en qué cosas de sus compañeros -Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!- ella quisiera robar si tuviera la posibilidad de hacerlo, como lo hacen con los participantes de cada team en La Voz Argentina. Así fue que la voz de Disciplina y Fanático reveló qué le gustaría tener del ícono del folklore argentino.

Cuando Martínez le preguntó a Lali a quién le robaría los movimientos en el escenario, ella respondió: "Ya quisiera tener el brazo de La Sole", en alusión al icónico revoleo de poncho que Pastorutti hace en la introducción de A Don Ata desde los comienzos de su carrera. Además, Espósito dio a conocer qué otras características les robaría a sus compañeros de La Voz Argentina: a Ale Sergi le sacaría su ojo clínico, su voz y sus outfits, a Luck Ra su carisma, a Juliana Gattas su fashion vibe y a La Sole su energía escénica.

Así está el team Lali en La Voz Argentina

Gabriel Franchelli

Lola Kajt

Rafael Morcillo

Alan Lez

Jaime Muñoz

Danilo Morais

Ambrosio Cantú

Malena Bon y Belén Muñoz

Iara Lombardi

Jerónimo Romero

María Paz Velázquez

Valentino Rossi

Lucas Rivadeneira

Francisco «Kakush» González

Laila Speciale

Aimel Salí

María Bernad

Mía Martins

Lucio Casella

Juana Falcao

Giuliana Piccioni

Santiago Maluendez

Valentina Otero

Óscar Burgos

Lali Espósito habló tras la amenaza de bomba en uno de sus shows

"Esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije: ‘Qué peligroso, qué triste la violencia’. Qué peligroso es el odio al otro y lleva al peor lugar posible. Por suerte la música y el amor se imponen", soltó Espósito ante sus miles de fanáticos. Y agregó: "Sé el esfuerzo que implica sacar una entrada. Veo muchas familias. Lo han dado todo. Gracias San Juan. Me hicieron acordar por qué hago esto y para qué lo hago. Espero que volvamos a vernos pronto. Unos locos, unas locas acá lo han dado todo, ¿eh? Lo han dado todo. Muchas gracias, San Juan. Hermoso".