Lali Espósito contó cómo se dio cuenta que le gustaban las chicas: "Propias hipocresías"

La cantante habló de su descubrimiento sexual y las canciones en las que plasmó esta realidad. Lali Espósito habla de su costado lésbico en tracks como N5 y 2 son 3.

Lali Espósito habló de su costado lésbico y se refirió a la dualidad a la que se enfrentó durante años hasta que un día su cabeza le hizo un click. La cantante se sinceró sobre cómo vivió ese proceso y cómo volcó esos sentimientos en sus más recientes canciones.

"De manera inconsciente fui compartiendo a través de mi música, por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo y amor. Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías conmigo misma, no para el afuera sino conmigo", comenzó Espósito en diálogo con el equipo de Nadie Dice Nada en Luzu TV.

La voz de Boomerang reconoció que durante mucho tiempo se mentía a ella misma en relación a sus gustos sexuales y graficó: "Siempre separaba: 'Me gusta una chica, pero me pongo de novia con varones".

"Esta cosa de ser la chica de la tele políticamente correcta que es simpática. No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa pero en los últimos años me di cuenta que por lo menos en mi música yo necesitaba ser más franca", reflexionó Lali y se refirió a sus más recientes hits, N5 y Dos Son Tres, ambos referentes al costado sexual de la celebridad. "Yo no las tenía en mi repertorio y ese público no las tenía en español con este sonido y de esta manera. No estaba", cerró.

Lali Espósito sobre los rumores de amorío con Wos

"Es muy groso. Se llevó todo en los Gardel, merecidísimo por el disco. Valentín es lo más. Sí, algo vi, obvio, no te finjo demencia. Nos reímos con Valentín: ‘¿Viste todo lo que dijeron?'", enunció la cantante en diálogo con LAM sobre su vínculo con Valentín Alsina.

Espósito contó que Wos fue a ver su show en el Movistar Arena y comentó: "Él y otros amigos artistas estaban en unos palcos en la loma del culo, ahí en el estadio. Ellos fueron a ver el show, son colegas. Somos colegas, nos dedicamos a la música. Ya nos conocemos, ya nos conocemos. Por eso vino a mi show. Si no, no los invitaría. Invito a amigos que conozco, que quiero".

"Es un público muy apasionado el que me está viniendo a ver. Siempre lo fue, pero el Disciplina Tour me está dando unas satisfacciones muy fuertes. La re vibro, yo estoy ahí, re emocionada, cual niña cumpliendo sueños", concluyó.