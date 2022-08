Lali Espósito avergonzó a Mau y Ricky en La Voz Argentina: "Se cagaron"

La cantante puso humor a una extraña situación vivida en el reality de Telefe. Lali Espósito lanzó una fuerte acusación hacia Mau y Ricky en vivo.

Lali Espósito y Mau y Ricky generaron un momento divertido en La Voz Argentina cuando hablaron de una supuesta flatulencia por parte de los hijos de Ricardo Montaner. La cantante dio a conocer en público una interna entre los jurados por la que el dúo de reggaetón se había echado a reír en medio de una devolución de Soledad Pastorutti.

"Yo sé de qué se ríen. La gente tiene que saber: nosotros tenemos In-ears, así que escuchamos lo mismo que nuestros compañeros, y hubo un sonido como de un gas. Debe haber sido el cuero del sillón de alguno de nosotros y estos dos infantiles se pusieron así", explicó la intérprete de canciones como Disciplina y N5 ante las caras de desentendimiento de los presentes en el estudio de TV por la carcajada de los hermanos Montaner.

"La Sole" quiso sumar picante a la situación y lanzó: "Perdón... ¿y el olor a qué se debe?". Espósito cambió su expresión facial de inmediato ante la acotación de su compañera y soltó una pregunta sin tapujos hacia Mau y Ricky: "¿Pero se cagaron de verdad?".

"¡Noooo! Claro que no", aclararon rápidamente los creados de canciones como Mi Mala y Ya no tiene novio. "Estábamos aquí, era muy serio el momento y se escucha un 'prooot', y yo lo único que hice fue refugiarme en mi hermano y mirarlo. Y Mau me mira", comentó Ricky. Y su hermano agregó: "Les pido perdón, siempre nos reímos en los momentos que no debemos. Fue por esa pendejada, pero sí lo veo a Ricky así, yo no puedo parar".

Emotiva reflexión de Mau Montaner tras una de las batallas de La Voz Argentina

Mau Montaner reaccionó ante una batalla de un dúo de hermanas contra una chica que ingresó al ciclo como solista y comparó esa realidad con las situaciones en las que Ricky y él suben a un escenario junto con su hermana Evaluna. "Viéndolas a las tres me sentí muy identificado porque cantar con mis hermanos es lo mejor que me puede pasar. La canción Amén podría ser de mis grandes satisfacciones", comentó el músico y destacó la actitud de las hermanas participantes quienes hicieron sentir como una más a su contrincante para interpretar la canción que escogieron para su batalla.