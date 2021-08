La Voz Argentina: La historia de superación de Luz Gaggi, una de las favoritas para ganar

Quería ser bailarina pero un grave accidente la alejó de la danza y le impidió caminar por mucho tiempo. En consecuencia se acercó a la música y encontró una disciplina que la apasiona.

En la última gala de los Playoffs, Luz Caggi volvió a sorprender a los coaches de La Voz Argentina y se perfiló como una de las favoritas para llevarse el premio mayor. Detrás de su gran voz, la participante carga con una emotiva historia de superación.

Desde su primera aparición en la competencia, la joven de 18 años oriunda de la ciudad de La Plata se destacó por el potencial de su voz y por su capacidad para dejar sus sentimientos en cada canción a pesar de juventud. En su audición a ciegas se lució con One and Only, de Adele, y logró que tanto Montaner como Mau y Ricky se dieran vuelta para invitarla a sus respectivos equipos. Y finalmente se inclinó por los hermanos, quienes supieron aconsejarla de la mejor manera en las siguientes instancias.

Así fue como en las Batallas se impuso ante Margarita López, con quien cantó Someone you loved; en los Knockouts eliminó a la mendocina Esperanza Carelli, dueña de una de las mejores voces del equipo, al presentar una versión arriesgada de Billie Jean, y con la misma autenticidad interpretó El Farsante, de Ozuna, en los Playoffs.

Luz Gaggi y una historia de superación

Más allá de su talento, la joven platense ha tenido que superar varios obstáculos en su vida hasta poder encontrar su refugio en la música. "Soñaba con ser bailarina y a los 9 años tuve un accidente que me impidió seguir con la danza porque no pude caminar por mucho tiempo", reveló en una entrevista con Marley, previa a su audición a ciegas. Mientras que su padre, Edgardo precisó que sufrió una epifisiólisis, un accidente que le desplazó la cabeza del fémur: "Fue como una trompada. Ella era una nena que se la pasaba saltando, bailando y haciendo piruetas y de pronto pasamos a verla en sillas de ruedas fue un gran aprendizaje".

Para Gaggi lo más difícil no fue no poder caminar, sino lograr que la gente pudiera verla más allá de sus muletas o su silla de ruedas. "Siempre escuché mucha música y decía: 'No puedo bailar, ¿qué hago?'. Ahí surgió el canto, empecé a estudiar y de a poquito fui creciendo", recordó la adolescente que también es una preferidas del público y acumula casi 70 mil seguidores en las redes sociales.