La triste despedida de Carmen Barbieri: "Me dieron la mala noticia"

La conductora de Mañanísima no pudo ocultar su emoción al compartir una triste noticia a sus televidentes. Qué le pasó a Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri se apoderó de los programas y portales de espectáculos en las últimas semanas. Primero fue por su feroz pelea con Yanina Latorre y luego por la continuidad de su programa Mañanísima, el cual se emite de lunes a viernes a partir de las 10 en Ciudad Magazine. Pero este jueves, luego de días de rumores, oficializó una triste despedida.

El ciclo mañanero debutó a mediados de 2021 y logró afianzarse en la pantalla. El programa en estos dos años casi no tuvo cambios, pero en las últimas horas se confirmó algo que le generó mucha tristeza a la madre de Federico Bal. Aunque no descartó la posibilidad de que se pueda revertir en las próximas semanas.

Mañanísima pasará a El Trece a partir de octubre y tendrá varios cambios. Uno es el horario, ya que comenzará a las 9 para reemplazar a Bien de Mañana, el programa conducido por Fabián Doman que fue cancelado por Adrián Suar, gerente de programación de la señal, por los bajos números de rating que consiguió durante los meses que estuvo al aire.

Otra de las novedades será la ausencia de uno de los panelistas que acompañaron a Carmen desde el inicio del ciclo. “Me dieron la mala noticia de que vos no vas a seguir, que no podés, pero quién te dice que después me dan la buena noticia de que seguís. Uno nunca sabe”, le dijo Barbieri a Pampito y no pudo ocultar su pesar.

“Lamentablemente yo tengo contrato con América, que es combinable con el contrato de Ciudad Magazine porque es cable, pero no son compatibles El Trece con América”, afirmó el periodista, que desde el principio fue parte del programa junto a Estefi Berardi, quien sí continuará.

“El proyecto llega en un momento donde yo, ahora, estoy recontento allá”, aseveró el periodista, en alusión a su trabajo en Intrusos y a la conducción de Estamos Okey, los fines de semana junto a Guido Záffora. De todos modos, felicitó a sus compañeros por el cambio y en especial a la conductora: “Te lo merecés por buena gente. En la tele se dice mucho, pero Carmen es generosa de verdad por cómo se comportó con Estefi y conmigo”.

“Carmen me dijo ‘siempre voy a estar en tu vida’”, aseguró Pampito, visiblemente emocionado. “Siempre voy a querer que te vaya bien en tu vida y siempre voy a estar para vos”, le dijo Carmen. “Tal vez alguna vez vuelvo. ¿Me vas a recibir cuando quiera volver a la casa de los padres?”, cerró con humor el panelista.

Adrián Suar levantó un programa de El Trece y una figura estalló de furia

Adrián Suar es un actor y productor, fundador y presidente de Pol-Ka Producciones y director de Programación en El Trece, una de las emisoras más importantes del país. Día a día, el canal elabora diferentes estrategias para aumentar el número de rating, lo que implica eliminar algunos programas y apostar a otros nuevos. En las últimas horas, una figura de la señal hizo una contundente denuncia contra el productor, tras enterarse que el programa en el que trabaja será dado de baja.

Se trata de Cinthia Fernández, panelista de Bien de Mañana, el programa conducido por Fabián Doman que será levantado muy pronto. Para sorpresa de todos, Suar decidió darlo de baja y en su lugar traer al ciclo de Carmen Barbieri, Mañanísima, que actualmente se transmite por Ciudad Magazine. La noticia generó una fuerte indignación entre los integrantes del ciclo afectado, quienes no tardaron en hacer un furioso descargo.

Cinthia se dirigió a su cuenta de Twitter y escribió, indignada: "Digo que es una falta de respeto que hagan eso al equipo del laburo. Harta de que todos finjan demencia y perder oportunidades de trabajo porque te tienen atada hasta último momento para no quedarse sin gente”.

Más tarde, agregó: "El problema no es que un panelista intente averiguar su futuro. El problema es q nos tengamos q enterar por la tele que no tenemos más trabajo". Según informó Ángel de Brito en LAM, este tipo de accionar es muy común en televisión. "Hacen un recambio y sale el programa de Doman. Muchos de los panelistas, como pasa con muchas informaciones, se enteran por la tele. De hecho, muchos me escribieron", anunció De Brito. “Es típico, cuando te levantan nadie te dice nada”, concluyó el periodista.