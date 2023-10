Carmen Barbieri anunció la noticia que Fabián Doman no quería escuchar: "Puedo contarlo"

Carmen Barbieri realizó un importante anuncio al aire en su programa Mañanísima por Ciudad Magazine. Por qué el comentario de la conductora pone contra las cuerdas a Fabián Doman.

Carmen Barbieri es una humorista y conductora de televisión de 68 años que actualmente conduce Mañanísima por Ciudad Magazine. En pleno vivo, interrumpió la dinámica del programa para anunciar una noticia importante vinculada a su futuro laboral que involucra al periodista Fabián Doman.

El programa de espectáculos Mañanísima se emite por Ciudad Magazine desde el 9 de agosto de 2021. En este sentido, Carmen Barbieri reveló un dato sumamente importante en medio de rumores de salida. "Puedo contarlo pero no lo estaba ocultando, lo puedo contar porque ayer tuve la primera reunión", dijo en primera instancia.

Es que la conductora confirmó que abandonará Ciudad Magazine para que Mañanísima se emita a través de El Trece desde el lunes 30 de octubre. Lo llamativo de esta situación es que será en el mismo horario de Bien de mañana presentado por Fabián Doman. De esta manera, las suspicacias se terminaron de confirmar: Adrián Suar levantó definitivamente el magazine matutino del periodista.

"Estaba todo armado ya. Van a haber muchos invitados, gente nueva, gente vieja. Se va a llamar igual, va a tener la misma cortina musical. Estoy tan nerviosa y tan emocionada. Estoy muy feliz, pasando un muy buen momento, estoy feliz", añadió exaltada por esta noticia. La que no se mostró muy a gusto con esta noticia es Cinthia Fernández, panelista del ciclo de Doman, quien publicó ella misma el video del anuncio en su cuenta de Twitter. "¡Gracias Carmen por avisarnos! Increíble por quien nos enteramos", lanzó.

Mariana Brey reveló lo que nadie sabe de Carmen Barbieri y Yanina Latorre

Mariana Brey es una panelista de televisión que saltó a la fama por su participación en BdV, el ciclo de cable de Ángel de Brito a principios de la década pasada. Luego, la periodista fue tenida en cuenta para ser parte de LAM durante años y su imagen cobró más relevancia. De esa manera, un reciente comentario de Brey sobre el escándalo entre Yanina Latorre y Carmen Barbieri tuvo repercusión, dado que reveló cuál sería el verdadero origen del conflicto entre la capocómica y la panelista.

Barbieri se hartó de las agresiones de Yanina Latorre sobre las intimidades de su familia. Después de que la panelista expusiera chats privados de Federico Bal y que contara supuestas situaciones de vulnerabilidad que Santiago Bal vivió en su último tiempo de vida, la capocómica enfureció. Brey indicó que el conflicto entre ambas tendría una raíz aún más profunda que la que se evidenció en el cruce televisivo.

"Carmen siente que viene bancando un hostigamiento desde hace mucho tiempo. Como Naza está en el mismo programa que Yanina, habló de la risa de la otra. Está Marixa… tiene muchos enemigos ahí”", comentó Mariana sobre el supuesto enojo de Carmen Barbieri con el equipo de LAM.

Yanina Latorre se había defendido después de las acusaciones de Barbieri y reaccionó: "Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé". Carmen Barbieri no se quedó callada y redobló la apuesta: "Cómo le falta el respeto a mi hijo de la manera en que se lo falta, cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esta no te la voy a perdonar, me estás haciendo pasar un muy mal momento hace varios años".