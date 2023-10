Adrián Suar levantó un programa de El Trece y una figura estalló de furia: "Falta de respeto"

Una panelista de El Trece arremetió contra Adrián Suar por haber levantado un programa de manera inesperada.

Adrián Suar es un actor y productor, fundador y presidente de Pol-Ka Producciones y director de Programación en El Trece, una de las emisoras más importantes del país. Día a día, el canal elabora diferentes estrategias para aumentar el número de rating, lo que implica eliminar algunos programas y apostar a otros nuevos. En las últimas horas, una figura del canal hizo una contundente denuncia contra el productor, tras enterarse que el programa en el que trabaja será dado de baja.

Se trata de Cinthia Fernández, panelista de Bien de Mañana, el programa conducido por Fabián Doman que será levantado muy pronto. Para sorpresa de todos, Suar decidió darlo de baja y en su lugar traer al ciclo de Carmen Barbieri, Mañanísima, que actualmente se transmite por Ciudad Magazine. La noticia generó una fuerte indignación entre los integrantes del ciclo de Doman, quienes no tardaron en hacer un furioso descargo.

Cinthia se dirigió a su cuenta de Twitter y escribió, indignada: "Digo que es una falta de respeto que hagan eso al equipo del laburo. Harta de que todos finjan demencia y perder oportunidades de trabajo porque te tienen atada hasta último momento para no quedarse sin gente”.

Más tarde, agregó: "El problema no es que un panelista intente averiguar su futuro. El problema es q nos tengamos q enterar por la tele que no tenemos más trabajo". Según informó Ángel de Brito en LAM (América TV), este cambio se llevará a cabo en noviembre. "Hacen un recambio y sale el programa de Doman. Muchos de los panelistas, como pasa con muchas informaciones, se enteran por la tele. De hecho, muchos me escribieron", anunció De Brito. “Es típico, cuando te levantan nadie te dice nada”, concluyó.

Renuncias y caos en Bien de Mañana: una figura ya se dio de baja

Los rumores sobre la posible baja de Bien de Mañana impactaron profundamente a los integrantes del programa. Una de las panelistas, Silvia Fernández Barrio, incluso aprovechó la situación para renunciar de una vez por todas, antes de ser despedida. "Primera baja en Bien de mañana, el ciclo de Fabián Doman. Silvia Fernández Barrio argumentó viajes laborales y mañana será su último", explicó el periodista Agustín Rey en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Silvia manifestó: "Me preocupa la falta de claridad hacia las personas que trabajan. No lo decidieron de un día para el otro. Y si no es verdad, si el programa va a seguir, que le des a la gente la seguridad de que va a seguir trabajando. Yo pregunté qué había de cierto y nadie sabe nada".