Tensión en El Trece: la panelista de Doman que dijo chau en medio del escándalo

Una de las panelistas de Fabián Doman tomó la decisión de renunciar a Bien de mañana en medio de rumores de que levantan el programa. De quién se trata.

Bien de mañana es un magazine matutino conducido por Fabián Doman en El Trece que debutó el 14 de agosto de 2023. Sin embargo, se comenzó a rumorear que van a levantar el programa y sumado a eso, se filtró que renunció una de las panelistas más reconocidas del ciclo, situación que sorprendió a más de uno y generó tensión.

Una catarata de versiones respecto al futuro de Fabián Doman en El Trece salieron a la luz en el mundo de la televisión. A pesar de esos rumores, El Destape averiguó qué es lo que está sucediendo en ese contexto y no hay ninguna información oficial que indique que el periodista será levantado del canal.

No obstante, se vive un momento de tensión en Bien de mañana no solo por estos comentarios sino también porque acaba de renunciar una de las panelistas del programa. Se trata de Silvia Fernández Barrio, siendo la primera baja del ciclo, cuya información fue brindada por el periodista Agustín Rey a través de su cuenta de Twitter.

"Primera baja en Bien de mañana, el ciclo de Fabián Doman. Silvia Fernández Barrio argumentó viajes laborales y mañana será su último", explicó el periodista. "Me preocupa la falta de claridad hacia las personas que trabajan. No lo decidieron de un día para el otro. Y si no es verdad, si el programa va a seguir, que le des a la gente la seguridad de que va a seguir trabajando. Yo pregunté qué había de cierto y nadie sabe nada", aseveró Fernández Barrio molesta.

El drástico cambio que Adrián Suar hará en El Trece en medio de la crisis por el rating

Adrián Suar es un actor y empresario de la televisión que se desempeña desde hace años como gerente de programación de El Trece. Asimismo, el dueño de Polka no atraviesa un buen momento con la emisora donde trabaja debido a las bajas mediciones de rating y a los inalcanzables números que marca Telefe, su principal competidor. De esa manera, Suar debió tomar una drástica decisión que afectará la grilla de programación nocturna de El Trece.

Buenos Chicos es una ficción de Polka que llegó a la pantalla del canal del Grupo Clarín hace menos de un mes, protagonizada por jóvenes actores como Jerónimo Bosia, Ornella D'Elía, Santiago Achaga, Gina Mastronicola, Rocío Hernández, Lautaro Rodríguez, Agustina Tremari y Carolina Unrein. A pesar de la gran expectativa que las autoridades de El Trece tenían con la llegada de esta novela a la pantalla, los números que marca no fueron los esperados y ese sería el motivo de una reciente decisión de la emisora.

El debut de la tira tuvo un promedio de 9.1 puntos de rating, pero con el correr de las emisiones las mediciones bajaron y se asentó entre los 6 y 7 puntos. Si bien las marcaciones de audiencia en televisión bajaron mucho en los últimos años debido a que la oferta de entretenimiento y ficciones se diversificó tras la llegada de las plataformas, esos números son demasiado bajos para el prime time y, de hecho, Bailando 2023 en América TV logra ganarle en competencia directa.

De esa manera, Suar decidió cambiar de horario a la tira: estará al aire a partir de las 23 mientras que Los Ocho Escalones se emitirá a las 21.30. Esta información fue ofrecida por la periodista Maite Peñoñori en su cuenta de Twitter.