La filosa respuesta de Yanina Latorre a Carmen Barbieri en medio de su guerra: "Tus cuernos"

Yanina Latorre se cansó y dijo lo que nadie sabía sobre el pasado de Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri es una humorista, exvedette, presentadora de televisión y actual conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine), el ciclo de espectáculos en el que trabaja junto a "Pampito" y Estefanía Berardi. En una reciente emisión, la diva de 68 años hizo un fuerte descargo contra Yanina Latorre por sus dichos sobre el escándalo entre su hijo Federico Bal y su expareja, Sofía Aldrey. A Barbieri no le gustó nada que la "angelita" se metiera en su conflicto familiar, y lejos de quedarse callada, le declaró la guerra en vivo. Ahora, la esposa de Diego Latorre le respondió con un contundente mensaje.

Todo comenzó cuando Latorre recordó en LAM (América TV) las infidelidades de Bal a Sofía y acusó a Barbieri de haberse burlado de la situación. La conductora de Ciudad Magazine negó esto rotundamente y le contestó a los gritos en su programa. Al escuchar sus palabras, Yanina redobló la apuesta y salió al cruce una vez más en el programa conducido por Ángel de Brito.

"Yo no me voy a poner a tu altura, Carmencita, porque cuando vos sos conductora de televisión y encarás una cámara diciendo 'estúpida, tarada, cornuda, lloraste, flaca, saraca', eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad. Te hacés la copada y no sos copada", comenzó diciendo la "angelita". Y agregó, furiosa: "Si te sacaste, Carmencita, el problema es más tuyo que mío. ¿Quién soy yo? Yanina. Con eso a vos te alcanza".

Y en referencia a las infidelidades que Yanina sufrió y que Carmen le recordó, agregó: "También siempre me tiran con un cuerno que me comí, porque no tienen con qué tirarme. Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé".

"Me lloraste, me contaste una historia, cómo habías criado a tu hijo, y te creí. Me mandaron los chats de Barbie (Vélez) donde quedaba con una tóxica, y ella, tóxica o no, estaba acusando a tu hijo de golpeador, y lo defendí hasta el día de hoy", continuó Latorre. Fue entonces cuando Nazarena Vélez se metió y agregó: "Tóxica, porque le mentían en la cara, y decían estás loca de la cabeza".

En este sentido, agregó que Aldrey la llamó "a las 7 de la mañana, desesperada" para contarle su historia y pedirle que le cuente. "Yo no traicioné a nadie. Federico no se enojó, no me llamó en todo el año. Y vos lo usaste todo el año, porque te servía", enfatizó. Por último, cerró: "Y no te hagas la buena con Sofía, porque hoy le pregunté a Sofia y me dijo: 'no solo que jamás me llamó ni me habló, sino que me bloqueó el primer día'".

Qué le dijo Carmen Barbieri a Yanina Latorre

Anteriormente, Barbieri le había dicho a Latorre a los gritos en Mañanísima: "¡¿Quién te creés que sos?! ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey!? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto ¿Cómo me voy a burlar?".

"¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado", sumó, indignada. Luego, aprovechó la ocasión para recordar el momento en el que Diego Latorre cometió adulterio con Natacha Jaitt años atrás. "No quisiera que se repita con otras personas. Porque yo pasé un momento terrible y vos también. A vos te cagaron, te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido... ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo bajé de peso que soy gordita, imaginate vos, mi amor", finalizó.